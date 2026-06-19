Prognoza meteo pentru vineri, 19 iunie

Vineri, 19 iunie, vremea va fi în general plăcută în toată țara. Conform prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), se așteaptă cer variabil și temperaturi specifice perioadei.

În centrul țării, maximele vor ajunge la +28°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de aproximativ 65%.

În regiunea de nord, temperaturile vor fi puțin mai scăzute, cu maxime de +25°C. Vântul din nord-vest va avea intensificări de până la 18 km/h, iar umiditatea va atinge 70%.

În sudul țării, vremea va fi mai caldă, cu maxime de +30°C. Vântul va sufla moderat din nord-vest, cu viteze de până la 27 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 70%.