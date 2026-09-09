Prognoza meteo pentru 8 septembrie: cer variabil pe tot teritoriul R. Moldova

Miercuri, 9 septembrie 2026, vremea va fi predominant caldă în R. Moldova, conform prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În centrul țării, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), temperaturile vor urca până la +30°C, vântul va sufla cu viteze de până la 3 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 35%.

În nordul țării, se așteaptă temperaturi de până la +26°C ziua. Vântul va fi slab, cu viteze de circa 3 km/h, iar umiditatea va ajunge la 40%.

Cel mai cald va fi în sudul țării, unde maximele vor atinge +31°C. Vântul va sufla cu până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 40%.