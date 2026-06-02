Prognoza meteo pentru 2 iunie: vreme instabilă, averse însoțite de descărcări electrice

A doua zi de vară vine cu ploi însoțite de descărcări electrice pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Vântul va sufla din vest cu o viteză de aproximativ 18 km/h, iar umiditatea aerului va atinge 85%.

În regiunea de nord, temperaturile maxime vor ajunge la +15°C, iar cele minime vor coborî până la +10°C.

În centrul țării, maximele vor urca până la +18°C, în timp ce minimele vor fi de +13°C.

În sud, vremea va fi ceva mai caldă, cu temperaturi maxime de +20°C și minime de +15°C.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat cod galben de ploi puternice pentru marți, 2 iunie, între orele 08:00 și 23:00, pentru întreaga țară. Astfel, se așteaptă că pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, predominant în centrul și sudul țării. Periodic se vor înregistra averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²).