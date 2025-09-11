Profil de integritate: Vladimir Odnostalco. Deputat socialist din 2014, psiholog în acte, a fost căsătorit fictiv pentru a obține un teren în Stăuceni, pe lista Blocului „Patriotic”

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 pe site-ul Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici.

Vladimir Odnostalco (40 de ani) candidează pe poziția a 10-a a listei Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. De meserie este psiholog, după cum se prezintă în actele depuse la CEC. Este originar din Găgăuzia. Odnostalco este deputat în Parlament începând cu anul 2014. Atunci a candidat cu PSRM la fiecare scrutin.

Integritatea în activitatea politică

În anul 2014, când avea 30 de ani și candida pe poziția a 22-a a Partidului Socialiștilor condus de Igor Dodon, Vladimir Odnostalco nu a indicat în actele depuse la CEC că ar avea vreun loc de muncă. Cu toate acestea, el a donat atunci în fondul electoral al PSRM suma impresionantă de 253 600 de lei, generând încă atunci discuții publice privind donațiile fictive ale partidelor. Pe lista donatorilor PSRM figurau atunci și ale persoane care nu avuseseră venituri, dar semnaseră că ar fi donat sume mari de bani cash.

Atunci, responsabilul de finanțe al PSRM, deputatul Corneliu Furculiță, a comentat pentru Moldova Curată: „Bănuiesc că Vladimir Odnostalco nu a realizat venituri care trebuiau declarate în acești ani, dar a avut venituri în anii precedenți”.

Pentru următoarele alegeri, cele din februarie 2019, a donat 15 mii de lei, însă făcuse donații la partid și un an mai devreme – 41 de mii de lei în 2018. Atunci Odnostalco avea deja venituri din salariul de deputat. În lista de donatori pentru campania electorală din 2021 Vladimir Odnostalco nu figurează cu vreo donație.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

Singurele venituri ale lui Vladimir Odnostalco în ultimii ani au fost din salariul de deputat, așa cum o arată declarațiile sale de venituri și interese depuse anual la ANI, dar și informațiile din baza de date a Serviciului Fiscal. Deputatul nu declară nici un imobil în proprietate, dar arată că locuiește într-un apartament cu suprafața de 130 m.p. luat în locațiune începând cu anul 2023. Tot din 2023 deține un autoturism Dacia Duster.

Căsătorit fictiv și dat în judecată pentru că nu a restituit un împrumut. Vladimir Odnostalco a fost subiectul unor materiale de presă în 2014, când s-a aflat că ar fi încheiat în 2011 o căsătorie fictivă cu colega sa de partid Marina Radvan, pentru a obține împreună un teren în suburbia Stăuceni a Chișinăului. Așa cum se vede din fișa cadastrală a terenului, cei doi au primit titlu de autentificare a proprietarului de teren în mai 2011 și l-au înregistrat la Cadastru în decembrie 2011.

Terenul însă a fost pus sub sechestru în iunie 2012, de către Judecătoria sectorului Râșcani, mun. Chișinău, la solicitarea unui bărbat care îi împrumutase în august 2009 lui Vladimir Odnostalco 9 900 de euro, 400 de dolari și 6 800 de lei, în total, după cum a calculat instanța – 169 680 de lei. Atunci Odnostalco avea 25 de ani și încă nu era deputat. Așa cum se arată într-o hotărâre a Curții de Apel Chișinău din februarie 2013, părțile încheiaseră un contract care prevedea restituirea datoriei în două tranșe – 6 000 de euro până la finele anului 2009, iar restul – până în martie 2010. Împrumutul însă nu a fost restituit.

După ce prima instanță a aplicat sechestrul, Vladimir Odnostalco a contestat hotărârea, argumentând că terenul sechestrat îi aparține în egală măsură și Marinei Rădvan, deci instanța nu ar fi avut dreptul să-l sechestreze. Cu toate acestea, Curtea de Apel a respins argumentele și a lăsat irevocabil sechestrul în vigoare.

Fișa cadastrală arată că sechestrele s-au ținut lanț pe acest teren până în 2016. Lotul a fost vândut în luna februarie 2024.

Integritatea în gestionarea funcției publice și/sau de partid

Vladimir Odnostalco este cunoscut prin declarațiile sale ce conțin informații false și sunt, uneori, împotriva drepturilor omului. În ianuarie 2023 portalul StopFals.md a scris că deputatul a anunțat într-o emisiune că numărul persoanelor care contribuie la fondul social s-a micșorat, deși fusese informat de Casa Națională de Asigurări Sociale că, de fapt, acest număr se mărise ușor în 2022.

De asemenea, în aprilie 2022, într-o emisiune a propagandistului rus Vladimir Soloviov, Odnostalco a făcut afirmații denigratoare la adresa refugiaților ucraineni și a lansat falsuri despre asistența oferită de UE: „Occidentul a înglodat Republica Moldova în datorii din cauza refugiaților ucraineni”.

„Europa nu ajută. Toate vizitele oficialilor europeni au fost fără nici un rezultat. Cu excepția creditelor din partea francezilor și polonezilor pentru refugiați. (…) Săptămâna trecută au păcălit guvernul, iar guvernul a trădat cetățenii și a luat aproape 700 de milioane de euro credit de la BERD. Adică corabia care se scufundă cu numele Europa, încearcă să ne atragă după ea cu astfel de credite”, a spus Odnostalco, afirmația fiind verificată și dezmințită de StopFals.md.

Procuratura s-a autosesizat pe marginea declarațiilor sale la adresa refugiaților.

Referitor la copiii refugiați ucraineni, el a spus că aceștia ar fi agresivi: „Peste 2000 de copii învață în școli. Aproape toți copiii în școli ruse, în grădinițe ruse. Sunt diferite situații. Am informație de la profesori care sunt șocați. Noi nu suntem deprinși cu agresivitate, copiii noștri sunt buni. Noi nu salutăm asemenea chestiuni, dar vedem că se întâmplă. Noi i-am primit foarte bine pe refugiați. Atât de bine, încât guvernul a uitat de propriii cetățeni”, a spus el.

În legătură cu aceste declarații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) s-a autosesizat și a anunțat că procurorii „vor investiga inclusiv toate acțiunile intenționate îndreptate spre ațâțarea vrajbei, diferențierii sau dezbinării – ilegalități prevăzute la articolul 346 din Codul Penal”. Solicitat în septembrie 2025 să comunice la ce etapă se află investigația, Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al PCCOCS, a declarat că faptele sunt examinate „într-un dosar mai vast, pornit pe fenomen”.

Participant la afacerea „Banii din Bahamas”.

Numele lui Vladimir Odnostalco apare, de asemenea, alături de ale altor socialiști, în afacerea „banii din Bahamas”. Înainte de alegerile prezindențiale din 2016, la care candida și socialistul Igor Dodon, RISE Moldova a publicat o investigație în care a arătat, cu documente, că firma „Exclusiv Media” SRL a deputatului socialist Corneliu Furculiță a luat un împrumut de 1,5 milioane de euro de la o firmă offshore din Bahamas, ale cărei conexiuni ar fi dus în Federația Rusă.

Ulterior, în baza unor contracte de împrumut, milioane de lei au ajuns la sponsorii PSRM, unii dintre ei deputați, au arătat jurnaliștii de la RISE Moldova.

Deputatul Petru Burduja, atunci administrator al firmei, a scos din bancă, din acel împrumut, în numerar, 20 de milioane de lei. Apoi firma Exclusiv Media a dat cu împrumut mai multor socialiști, inclusiv lui Vladimir Odnostalco, sume între 300 000 și 500 000 de lei. Cei mai mulți dintre ei, scriau jurnaliștii, figurează pe listele de donatori ai Partidului Socialiștilor.

În luna mai 2020 procurorul general de atunci Alexandr Stoianoglo anunța că imediat după apariția investigației RISE Procuratura pornise un proces penal, pentru a investiga posibila finanțare ilegală a PSRM, dar că în trei ani nu s-ar fi făcut acțiuni pe dosar.

„Unii îl numesc dosarul finanțării PSRM, alții – dosarul Bahamas, în realitatea însă dosarul a fost deschis în 2016 pe spălare de bani, în baza unui raport al direcției de combatere a spălării banilor. Potrivit acestui raport, o companie moldovenească a primit de la o companie din offshore o anumită sumă de bani, peste 1 milion de dolari sau euro. În consecință, acești bani au fost cumva redistribuiți. Nu era vorba despre niciun fel de PSRM și finanțare. S-a transmis o solicitare către Elveția, de unde au venit acești bani, aceasta a fost întoarsă, fără vreun răspuns și așa și a rămas dosarul abandonat”, a spus Stoianoglo într-o emisiune la Jurnal TV, citat de Unimedia.

Solicitată în august 2025 să comunice la ce etapă se află investigațiile în această cauză penală, Procuratura Anticorupție a comunicat: „În prezent, Procuratura Anticorupție desfășoară urmărirea penală într-o cauză penală pornită în temeiul art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal (spălare de bani – n.n.), la care au fost conexate ulterior mai multe alte cauze penale. În cadrul acestor investigații sunt examinate inclusiv acțiunile companiei menționate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor. Cauza penală este încă la faza de urmărire penală din motivul complexității și necesității administrării unui număr extins de probe”.

La 9 septembrie 2020 deputatul Blocului ACUM Iurie Reniță a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate, solicitând verificarea veniturilor deputatului Vladimir Odnostalco, care nu ar fi reflectat în declarația de avere pentru anul 2016 împrumutul de 500 000 de lei luat de la „Exclusiv Media”. În actul de constatare emis de ANI, se spune că deși contractul de împrumut prevedea suma de 500 000 d elei, în realitate Odnostalco a ridicat 450 000 de lei. După verificare, inspectorul de integritate nu a găsit încălcare de lege. El a argumentat că banii au fost luați în aprilie 2016, iar în iulie au fost returnați, de aceea Vladimir Odnostalco „nu avea obligația să-i declare, deoarece la data depunerii declarației datoria era rambursată”.

Cazier judiciar

În luna noiembrie 2022 Vladimir Odnostalco a fost acționat în judecată de ministra Sănătății Ala Nemerenco, pentru defăimare. Într-o conferință de presă susținută la 2 februarie 2021, Odnostalco a spus că Ala Nemerenco, care atunci era consilieră a președintei Maia Sandu, ar avea diplomă de master falsă. Instanța i-a dat câștig de cauză Alei Nemerenco și l-a obligat pe Odnostalco să șteargă videoul de la conferința de presă de pe pagina sa de Facebook și să plăteasă cheltuielile de judecată și de traducere, dar nu a dictat și plata unui prejudiciu moral.

Pentru că la 9 mai 2022 a purtat panglica Sfântului Gheorghe, Vladimir Odnostalco a fost amendat, însă instanța de judecată a Electorala 2025. Profil de integritate: Vladimir Odnostalco

anulat sancțiunea, un an mai târziu.