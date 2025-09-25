Profil de integritate: Iurie Muntean. Trei mandate de deputat și venituri pentru doi ani de doar 4 mii de lei

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 de Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici. Profilurile altor candidați pot fi citite aici.

Informații generale

Iurie Muntean (53 de ani) candidează pe poziția a 16-a a Blocului „Alternativa”. Este licenţiat în câteva domenii – economie, sociologie şi drept. Potrivit pagini web a Blocului „Alternativa”, el a activat în mai multe proiecte ale Băncii Mondiale, UE, Germaniei, Italiei, Suediei, Elveţiei, Marii Britanii, SUA, Japoniei etc., dar și în cadrul unor proiecte de dezvoltare din Republica Moldova, Ucraina și Armenia.

În perioada 2008-2009 a fost vice-ministru al Economiei și Comerțului în guvernarea comunistă, ministru fiind atunci ex-președintele Igor Dodon, iar prim-ministru – Zinaida Greceanîi.

Integritatea în activitatea politică

Iurie Muntean a fost de trei ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova, de fiecare dată candidând din partea Partidului Comuniștilor (2009 – 2014). În 2014, el a fost exclus din Partidul Comuniștilor împreună cu alți politicieni: Mark Tkaciuk, Grigore Petrenco, Alexandr Petkov. Motivul a fost formulat astfel: „pentru că au pierdut legătura cu partidul”. Ei se pronunțaseră atunci împotriva unui acord dintre Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat. „Partidul este vândut, patria este trădată”, a comentat atunci Muntean excluderea sa din formațiune.

După o pauză de cinci ani, Muntean a revenit în politica moldovenească, fondând în 2019, împreună cu Mark Tkaciuk, Partidul „Congresul Civic”.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

În noiembrie 2009, după ce comuniștii pierduseră puterea, Viorel Chetraru, directorul Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției (CCCEC), a declarat, la ședința Guvernului, că Iurie Muntean este suspectat de implicare în așa numita „mafie a cărnii”. Instituția investiga atunci o eventuală înțelegere dintre câteva companii apropiate comuniștilor, care au creat un monopol pe piață și mențineau astfel prețuri majorate la carne. Muntean a respins acuzațiile, spunând că astfel autoritățile fac presiuni asupra comuniștilor înaintea noilor alegeri prezidențiale din țară. În acel dosar a fost implicat și Igor Dodon, care a fost ministru al Economiei în perioada în care Muntean ocupase funcția de viceministru.

În spațiul public nu au mai apărut de atunci informații legate de acel dosar. Solicitat de Moldova Curată în septembrie 2025 să comunice cu ce s-a încheiat investigația pornită acum 16 ani, Centrul Național Anticorupție, succesor al CCCEC, a refuzat să ofere un răspuns: „Drept urmare a examinării solicitării privind furnizarea informațiilor cu referire la investigațiile desfășurate de către Centrul Național Anticorupție în privința cet. Iurie Muntean, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vă comunicăm faptul că, informația solicitată nu cade sub incidența Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public”. Pe portalul instanțelor de judecată nu figurează examinarea vreunui dosar referitor la acest subiect.

În declarația de venituri depusă la Comisia Electorală Centrală pentru alegerile parlamentare din 2021, Iurie Muntean a declarat venituri pentru doi ani de doar 4 mii de lei. La întrebarea AGORA din ce a trăit, el a răspuns: „Eu reprezint o familie deloc săracă. Noi suntem mulți, fratele meu este businessman și în anumite cercuri este foarte bine cunoscut. Finanțează și partidul din care faceți parte? Da, el a avut aporturi benevole pentru finanțarea partidului, da”.

În calitate de candidat la actualele alegeri, Muntean a prezentat declarația despre venituri pentru anul 2024. El a indicat că a obținut un salariu de 94 de mii de lei de la compania Wine.md, care aparține fratelui său și se ocupa de comercializarea vinurilor. Alte 163 de mii de lei au constituit dividendele obținute de la firma Intensive Agro, Muntean fiind singurul fondator al acesteia. Alte 62 de mii de lei familia Muntean le-a obţinut sub formă de pensie şi indemnizaţie de la Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Familia sa are în proprietate două apartamente. Primul, cu suprafaţa de 160 m. p., a fost achiziţionat în 1998. Valoarea acestuia este de 867 de mii de lei. Proprietari ai celui de-al doilea apartament cu suprafaţa de 124 de m. p. soții Muntean au devenit în 2018, în baza unui contract de schimb. Valoarea acestei locuinţe este de 279 de mii de lei. Muntean are şi un autoturism Mercedes produs în anul 2003, cu valoarea de 100 de mii de lei.

Integritatea în gestionarea funcției publice și/sau de partid

În noiembrie 2012, presa a surprins un episod tensionat în ședința Parlamentului între el și deputatul Ion Ceban. Muntean, care făcea parte din fracțiunea comuniștilor, i-a barat la un moment dat trecere lui Ion Ceban, care atunci tocmai îi părăsise pe comuniști pentru a se alătura grupului lui Igor Dodon. Atunci a calmat discret spiritele Mark Tkaciuk, iar acum toți trei sunt colegi de bloc electoral. Un episod similar a fost surprins și în 2011, Muntean barându-i accesul la microfonul din sala Parlamentului lui Igor Dodon.

În 2013, Iurie Muntean, atunci deputat în Parlament, a lansat critici la adresa jurnalistei Publika TV Dumitrița Ciuvaga și a nimerit astfel în lista de „inamici ai presei” întocmită de Centrul pentru Jurnalism Independent.

În Parlament, fiind în fracțiunea comuniștilor, în special după ce PCRM a pierdut puterea, iar Republica Moldova era condusă de o alianță din câteva partide, Muntean s-a remarcat prin propuneri legislative care promovau comunismul și simbolica lui. De exemplu, la o ședință a Parlamentului din noiembrie 2012, el a cerut „abrogarea hotărârii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar din RSSM nr. 191 din 12 iulie 2012”, precum și abrogarea normelor prin care în Republica Moldova se interziseseră, din 1 octombrie 2012, simbolurile secera si ciocanul.

De asemenea, Iurie Muntean s-a pronunțat anterior pentru ca Republica Moldova să adere la Uniunea Vamală Rusia-Belarusi. În decembrie 2014, după ce fusese exclus din partid, el declara, potrivit Moldova.org, că retorica PCRM se schimbase brusc datorită liderului Vladimir Voronin, care „a renunțat la lupta cu oligarhii și la aderarea la Uniunea Vamală şi a început a vorbi despre modelul european de dezvoltare a Republicii Moldova”. El adăuga că „la baza deciziei PCRM de a colabora cu partidele pro-europene „se simte mâna Bruxellesului şi a Washingtonului”.

Cazier judiciar

Nu există informații despre eventuale antecedente penale sau contravenționale ale candidatului.

Acest profil a fost realizat în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente (API)