Profil de integritate: Gaik Vartanean. Drumul de la BCS la MAN și legăturile cu Ion Ceban

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 pe pagina Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat (Link) și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici. Profilurile altor candidați pot fi citite aici.

Informații generale

Gaik Vartanean (46 de ani) este candidat din partea Blocului Alternativa, numărul cinci pe listă, și membru al uneia dintre formațiunile care fac parte din Bloc – Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condusă de primarul Capitalei, Ion Ceban. Din Bloc mai fac parte Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de fostul prim-ministru Ion Chicu, Partidului Acțiunii Comune – Congresul Civic, reprezentat de Mark Tkaciuk, și un grup de persoane condus de Alexandr Stoianoglo, fost procuror-general, fost candidat la funcția de președinte al R. Moldova la scrutinul din toamna anului 2024, susținut atunci de Partidul Socialiștilor.

Gaik Vartanean este deputat în Parlamentul R. Moldova, unde a ajuns pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS). Ulterior a părăsit BCS și Partidul Socialiștilor în care era membru și s-a alăturat MAN, condus de Ion Ceban. Este membru al Biroului Național al MAN.

Gaik Vartanean s-a născut la Erevan, în Armenia, iar în R. Moldova a ajuns în 1992. Are studii în politologie, făcute la Universitatea de Stat din Moldova. A locuit mai mult timp în Statele Unite. În 2006 a revenit în Republica Moldova, având o perioadă activitate în domeniul privat.

Integritatea în activitatea politică

Gaik Vartanean este la al doilea mandat de deputat. La alegerile parlamentare din 2019, desfășurate conform sistemului mixt, a candidat din partea Partidului Socialiștilor pe Circumscripția nr. 51 – SUA, Canada. Deși a pierdut în fața candidatului Blocului electoral ACUM, Dumitru Alaiba, a intrat în Parlament pe lista PSRM.

Al doilea mandat de deputat l-a obținut în iunie 2022. Fiind pe lista de supleanți a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor la alegerile parlamentare din iulie 2021, Vartanean a venit în Parlament în locul deputatei BCS Alla Dolință, care a anunțat printr-o cerere de demisie că renunță la mandatul de deputată și se retrage din PSRM, deoarece nu susține „retorica atât a conducerii, cât și a partidului ca întreg” față de războiul din Ucraina.

La câteva luni, în decembrie 2022, Vartanean a părăsit fracțiunea BCS, s-a declarat deputat neafiliat și s-a alăturat partidului lui Ion Ceban – Mișcarea Alternativa Naţională. Foștii săi colegi de formațiune i-au cerut atunci să-și depună și mandatul de deputat, dar i-au urat, totodată succes în continuare.

„Decizia lui Gaik Vartanean nu reprezintă o surpriză pentru echipa PSRM. Noi am știut întotdeauna că el este omul apropiat lui Ion Ceban și că plecarea lui era un fapt iminent. Îi dorim succes în continuare, cu precizarea de rigoare că PSRM mereu a condamnat traseismul politic”, se arăta într-un comunicat de presă al PSRM.

Liderul PSRM, Igor Dodon, a spus într-un interviu că atunci când erau membri ai PSRM, cei doi, Vartanean și Ceban, împărțeau un birou și că Vartanean „era consilier neformal politic extern la Ceban, fiind și deputat. Lucrul acesta îl știu. Bine, a luat decizia să se ducă la Ceban, îs prieteni, dar lasă mandatul, așa va fi corect față de echipă. Noi am rămas în relații foarte bune”.

Vartanean și-a păstrat, însă, mandatul de deputat. El a devenit membru al PSRM în 2012, iar în 2013 a fost angajat ca asistent al unui deputat. În 2015 a fost ales membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea PSRM.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

Gaik Vartanean declară pentru 2024 venituri de 227 de mii de lei din salariul de deputat, la care se adaugă indemnizații și compensații în valoare de 281 de mii de lei. Deputatul mai declară 17 mii de lei venituri din salariul soției sale, angajată ca psiholog în cadrul Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău.

Vartanean declară un apartament cu suprafața de 60 de metri pătrați, cumpărat în 2017, cu o valoare declarată de 354 de mii de lei. El mai deține două automobile, un Renault Megane cumpărat în 2021 cu 40 de mii de lei, și un Suzuki Vitara, cumpărat în același an, cu 80 de mii de lei.

Candidatul declară trei împrumuturi în valoare totală de 390 de mii de lei, luate de la două bănci și o persoană fizică, toate trei scadente în 2025. Nu declară niciun cont bancar.

Integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de partid

Gaik Vartanean a participat la Conferința MEGA, pe care au organizat-o la Chișinău la sfârșitul lunii iulie 2025 exponenți ai Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România, la care a ținut un discurs, prin videoconfrință, și liderul AUR, George Simion, interzis în R. Moldova și în Ucraina, precum și mai mulți politicieni din R. Moldova, între care Victoria Furtună, Igor Munteanu, Vasile Costiuc, Vlad Filat etc. Unii invitați străini care urmau să participe la eveniment nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova, Serviciul de Informații și Securitate explicând într-un comunicat că aceștia „urmau să participe la un eveniment cu organizatori obscuri, fără transparență de finanțare și cu legături dubioase cu gruparea criminală Șor”. „În baza informațiilor, unii participanți și organizatori au scopul de a promova o agendă extremistă, de subminare a integrității teritoriale și a democrației din Republica Moldova”, se mai spune în comunicatul SIS.

Vartanean a reprezentat Mișcarea Alternativa Națională la semnarea așa-numitului „Pact pentru Europa”, în mai 2024, inițiativă a Blocului „Împreună”, în contextul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024, prin care formațiunile semnatare se angajau să contribuie la „obiectivul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”. El declara atunci: „Acest document nu este despre partide sau lideri politici, ci este un document care trebuie să îndrepte R. Moldova spre UE”.

Câteva zile mai devreme, tot în mai 2024, Gaik Vartanean a reprezentat Partidul MAN la o reuniune a mai multor partide de opoziție cu viziuni de stânga, organizată la invitația fostei jurnaliste Natalia Morari, cu scopul declarat de a identifica un candidat unic pentru alegerile prezidențiale, fără se se reușească în final acest lucru.

În noiembrie 2024, după alegerile prezidențiale, Vartanean a propus PAS și BCS semnarea unei declarații privind „condamnarea coruperii alegătorilor și utilizarea discursului de ură în campaniile electorale”, pe care a precizat că a elaborat-o „împreună cu colegii din Partidul MAN”.

În martie 2023, fiind deputat neafiliat și membru deja în partidul MAN, Vartanean a susținut proiectul de lege privind înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română”, în actele normative și Constituție. El a argumentat că a votat proiectul pentru ca „să nu mai dăm voie să se manipuleze în continuare pe acest subiect”. Fostul său coleg de partid Vladimir Odnostalco i-a reproșat că timp de 10 ani Vartanean a spus „tuturor că limba este moldovenească”.

În iulie 2020, Gaik Vartanean, atunci deputat socialist, și Ernest Vardanean, atunci consilierul netitular al președintelui Igor Dodon, au fost acuzați de ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Gudsi Osmanov, că ar fi provocat niște altercații între comunitatea armeană și cea azeră, în cadrul unui protest organizat la Ambasada Armeniei din Chișinău de către un grup de etnici azeri. Diplomatul azer a acuzat că cei doi și-ar fi permis insulte la adresa azerilor în limba armeană, pe care o înțeleg mulți dintre etnicii azeri, că „ei aduc conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan pe teritoriul Moldovei și încearcă să distrugă relațiile de prietenie și parteneriat dintre Moldova și Azerbaidjan”. Gaik Vartanean a refuzat să comenteze atunci, potrivit lui, „declarațiile provocatoare ale ambasadorului azer”.

Cazier judiciar

Nu există informații despre eventuale antecedente penale sau contravenționale ale candidatului.

Acest profil a fost realizat în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente (API)