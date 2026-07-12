Profesorul Grigore Tinică: Nu celebrăm doar succesul unui transplant cardiac, celebrăm solidaritatea unei comunități medicale și una dintre cele mai impresionante lecții despre generozitate și viață

La Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” din Iași a fost realizat primul transplant cardiac din istoria instituției, o premieră care deschide un nou capitol pentru medicina cardiovasculară din România.

Profesorul Grigore Tinică, originar din R. Moldova, susține că această intervenție reprezintă mult mai mult decât o performanță chirurgicală. Este dovada că excelența se construiește prin ani de muncă, pregătire, încredere și colaborare între oameni care împărtășesc aceeași misiune: salvarea vieții.

Beneficiarul transplantului este un pacient în vârstă de 44 de ani, din județul Vaslui, aflat în evidența Institutului de Boli Cardiovasculare încă din anul 2024. Diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativă non-ischemică, apărută în urma unei miocardite, pacientul a evoluat rapid către insuficiență cardiacă severă. În ciuda tuturor terapiilor moderne disponibile, inclusiv implantarea unui defibrilator cardiac (ICD) în prevenție primară și a numeroaselor internări pentru episoade repetate de insuficiență cardiacă decompensată, boala a continuat să progreseze.

Potrivit profesorului Tinică, la momentul internării, starea sa era critică: furtună electrică, insuficiență cardiacă în clasa IV NYHA, profil INTERMACS 2, șoc cardiogen și insuficiență multiplă de organ. În aceste condiții, transplantul cardiac nu mai reprezenta doar cea mai bună opțiune terapeutică, ci singura șansă la viață.

„Această șansă a fost posibilă datorită gestului suprem de altruism al familiei unui tânăr de numai 28 de ani, aflat în moarte cerebrală în urma rupturii unui anevrism cerebral. În cea mai grea clipă a existenței lor, familia a ales să transforme o tragedie într-o speranță pentru alți oameni. Inima, ficatul, plămânii și rinichii au fost donate, oferind mai multor pacienți posibilitatea unui nou început”, precizează medicul chirurg cardiovascular, într-o postare pe rețelele de socializare.

Intervenția chirurgicală a fost realizată de echipa Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, formată din Prof. Univ. Dr. Grigore Tinică, Prof. Univ. Dr. Horațiu Moldovan, Dr. Mihail Enache, Dr. Andrei Taruș, Dr. Alberto Bacuscă, Dr. Silviu Stoleriu și Dr. Adi Ungureanu, medici care au coordonat și efectuat una dintre cele mai complexe intervenții din chirurgia cardiovasculară.

„Performanța aparține însă unei echipe mult mai numeroase decât cea care a fost prezentă în sala de operație. Institutul de Boli Cardiovasculare transmite mulțumiri și recunoștință tuturor medicilor, asistenților medicali, perfuzioniștilor, infirmierilor, personalului tehnic și administrativ, coordonatorilor de transplant și tuturor celor care, prin profesionalismul și dedicarea lor, au contribuit la realizarea acestui proiect istoric”, mai spune Grigore Tinică, precizând că dincolo de tehnologia medicală, de protocoale și de complexitatea actului chirurgical, această zi vorbește despre umanitate, despre medici care au luptat pentru viață, despre o familie care, în mijlocul durerii, a ales să ofere speranță, despre o echipă care a transformat ani de pregătire într-o premieră istorică și despre pacienții care, de astăzi înainte, vor ști că și la Iași există șansa unui nou început.