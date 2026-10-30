Procurorul PCCOCS, Ion Brînza, a promovat evaluarea externă

Comisia de evaluare a procurorilor anunță că a finalizat evaluarea procurorului Ion Brînza, din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și a propus promovarea evaluării externe.

„În urma evaluării, Completul E al Comisiei a concluzionat că procurorul Ion Brînza întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de art. 11 din Legea nr. 252/2023 și a propus promovarea evaluării externe”, scrie Comisia de evaluare.

Raportul de evaluare a fost transmis, în conformitate cu prevederile legale, Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să îl examineze și să adopte o hotărâre cu privire la rezultatul evaluării.

Ion Brînza a fost numit, în aprilie 2009, în funcția de procuror în Procuratura sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău.

Ulterior, în august 2017, acesta a fost numit în funcția de procuror în cadrul PCCOCS.