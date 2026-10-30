PSRM a sesizat CEC cu privire la rețeaua de conturi care îl promovează pe TikTok pe candidatul său la alegerile pentru funcția de bașcan, Fiodor Gagauz

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) declară în cadrul unei sesizări către Comisia Electorală Centrală (CEC), că nu are nicio legătură cu o rețea de conturi de pe TikTok care îl promovează pe candidatul susținut de partid la alegerile pentru funcția de bașcan în Găgăuzia, Fiodor Gagauz.

Potrivit PSRM, partidul nu a organizat sau finanțat crearea și difuzarea de conținut prin conturi neautentice.

Pe 26 octombrie, WatchDog a publicat un material în care se menționa că cel puțin 20 de conturi de TikTok distribuie același conținut cu Fiodor Gagauz și că o parte dintre conturi au apărut exact în ziua lansării lui Gagauz în campania electorală – pe 16 octombrie.

Anterior, candidatul PSRM a venit cu o reacție la informațiile publicate despre conturile de pe TikTok

„Pe rețelele de socializare au apărut informații potrivit cărora mai multe conturi de TikTok ar fi implicate în promovarea mea. Consider că este vorba despre o provocare bine pusă la punct, al cărei scop este să mă discrediteze în calitate de candidat la funcția de Bașcan al Găgăuziei. Nu am nicio legătură nici cu aceste conturi, nici cu persoanele care se află în spatele lor”, a scris Gagauz într-o postare pe Facebook.

Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, partidul a sesizat CEC și a făcut apel către observatorii internaționali „să atragă atenția asupra celor întâmplate, să monitorizeze atent situația și să nu admită exercitarea presiunilor politice asupra candidatului PSRM”.

Detalii despre Fiodor Gagauz

Fiodor Gagauz (68 de ani) este jurist de profesie, iar timp de circa două decenii (1982–2002), a deținut diverse funcții în cadrul organelor afacerilor interne ale R. Moldova, dintre care trei ani i-a dedicat funcției de șef al Departamentului de Afaceri Interne al Găgăuziei.

Deși s-a implicat în politică la scurt timp după demisia din structurile de drept, Gagauz nu a reușit să obțină o funcție electivă imediat.

În 2012, după mai multe tentative electorale eșuate, reușea să ajungă deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, însă și-a încheiat mandatul după ce a fost cooptat în 2014 de Socialiștii lui Igor Dodon pentru un mandat de deputat în Parlamentul R. Moldova.

Gagauz și-a păstrat fotoliul de deputat în trei legislaturi, fiind ales de două ori pe lista Partidului Socialiștilor din R. Moldova, iar în 2021 – pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor.

După ce nu s-a mai regăsit pe lista electorală a Socialiștilor în 2025, în iulie 2026 a anunțat că va candida independent la funcția de bașcan al Găgăuziei. În septembrie însă, după retragerea candidatului inițial al PSRM, Grigorii Uzun, Socialiștii și-au declarat susținerea pentru Gagauz.

Mai multe despre cariera, dar și averea lui Gagauz, dar și a celorlalți candidați la funcția de Bașcan găsiți aici.