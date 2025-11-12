Procurorul general interimar a semnat ordinul: Victor Furtună a fost numit șef al PCCOCS

Victor Furtuna a fost numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) prin ordinul semnat marți, 11 noiembrie de procurorului general interimar Alexandru Machidon la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), anunță Procuratura Generală.

„Activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale este de maximă importanță, cu rezonanță publică majoră. Am încredere că Victor Furtuna, în calitate de procuror-șef, va contribui la consolidarea instituției, la creșterea eficienței investigațiilor și la fortificarea încrederii cetățenilor în justiție”, a declarat Alexandru Machidon.

Victor Furtuna anterior a exercitat funcția de conducător interimar al instituției.

Conform datelor de pe site-ul magistrat.md, Furtuna și-a început cariera de procuror în 2011, când a fost numit în funcţia de procuror în Procuratura sectorului Buiucani din Chişinău, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.

În 2016, prin Ordinul Procurorului General al R. Moldova, a fost numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Trei ani mai târziu, acesta a ocupat fotoliul de procuror în Procuratura Anticorupție, după ce o funcția în instituție a devenit vacantă.

În noiembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Furtuna adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Victor Furtuna a condus grupul de urmărire penală în dosarul Stoianoglo.

Acesta a fost audiat pe 25 iulie, iar Comisia de evaluare a procurorilor nu a identificat probleme de integritate etică sau financiară în cazul lui Victor Furtună.

Pe parcursul verificărilor, Comisia a analizat declarațiile de avere și interese personale din ultimii cinci ani, chestionarul de integritate etică, informații despre rude apropiate aflate în funcții publice, precum și date primite de la Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Fiscal, Poliția de Frontieră, surse deschise și alte baze de date relevante.

Pentru a clarifica unele aspecte, procurorului i-au fost adresate patru seturi de întrebări scrise. Acesta a răspuns în termen, prezentând și documente justificative suplimentare.