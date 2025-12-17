Procurorul Anticorupție, Victor Cazacu va fi audiat repetat. După prima audiere, membrii Comisiei de evaluare n-au ajuns la o decizie unanimă

Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Victor Cazacu va fi audiat repetat de către Comisia de evaluare a procurorilor. Prima audiere, cu participarea acestuia, a avut loc la 7 noiembrie 2025. Deoarece membrii Completului B nu au întrunit unanimitatea necesară pentru aprobarea raportului de evaluare, după examinarea materialelor, Comisia a decis organizarea unei audieri repetate, „în vederea clarificării unor aspecte relevante”.

Astăzi, 17 decembrie, Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că a completat calendarul audierilor pentru luna decembrie cu două audieri suplimentare, care vor avea loc la data de 19 decembrie 2025, după cum urmează:

ora 15:30 – Vitalie Ivanov, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție;

ora 16:00 – Victor Cazacu, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Victor Cazacu a fost numit în funcția de procuror în 2010, iar în februarie 2016 a ajuns la Procuratura municipiului Chișinău.

În 2020, procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. În decembrie 2019, procurorul din cadrul PA, Victor Cazacu, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre donațiile primite de PSRM, dar și despre mai multe companii și persoane afiliate socialiștilor, printr care se numără mai mulți deputați, dar și președintele Fundației „Din Suflet”.

Potrivit documentului care a ajuns în posesia Ziarului de Gardă, PA a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să prezinte fotocopiile tuturor actelor deținute în privința mai multor persoane și companii care au avut rapoarte financiare cu Partidul Socialiștilor (proveniența, plata impozitelor pe venit, declarații pe venit etc.).