Procurorul Andrei Dulgheru a fost eliberat din funcție. Colegiul de disciplină și etică a constatat 48 de cauze și dosare gestionate de procuror în care nu fusese efectuată nicio acțiune procesuală timp de un an

Procurorul Andrei Dulgheru a fost eliberat din funcția de procuror. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în cadrul ședinței de vineri, 11 septembrie. CSP a examinat contestațiile formulate de procurorul Andrei Dulgheru și de Inspecția procurorilor împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 20 mai 2026 și a respins ambele contestații.

Astfel, a fost a menținută hotărârea Colegiului, inclusiv sancțiunea disciplinară – eliberarea din funcția de procuror.

Potrivit membrului CSP, Andrei Cebotari, procedura disciplinară a vizat mai multe fapte constatate în activitatea lui Dulgheru.

„Procurorul a lăsat nejustificat în nelucrare a unor cauze penale, tergiversarea urmăririi penale și exercitarea unui rol pasiv în cadrul procesului penal; dispariția din gestiune a două cauze penale; încălcarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal; prezentarea unui act atribuit procurorului ierarhic superior, pe care acesta din urmă a declarat că nu l-a emis, fapt calificat în cadrul procedurii disciplinare drept fals în acte publice”, a scris Cebotari.

De asemenea, în urma controlului efectuat asupra celor 48 de cauze gestionate de procuror au fost identificate și dosare în care nu fusese efectuată nicio acțiune procesuală timp de un an, iar în alte cazuri perioadele de inacțiune depășeau doi ani.

„Colegiul de disciplină și etică a hotărât că gravitatea și caracterul cumulat al abaterilor constatate sunt incompatibile cu standardele de corectitudine, responsabilitate și profesionalism inerente funcției de procuror.”

În urma examinării contestațiilor și a materialelor procedurii, CSP a menținut această concluzie și sancțiunea eliberării din funcție.

În 2014, Ziarul de Gardă scria că Andrei Dulgheru și familia sa, cu afaceri imobiliare de milioane, construiește un bloc cu 9 etaje, amplasat pe un fost teren de joacă pentru copii, spre nemulțumirea locatarilor din regiune. Nemulţumiţi de faptul că singurul teren de joacă din zonă s-a transformat în şantier, oamenii au decis să protesteze, căutând stăpânii construcţiei. Aşa au aflat că beneficiarii blocului erau familia Dulgheru, Vasile şi Galina, cea care deţine un apartament în zonă, iar fii lor sunt procurorii Ion și Andrei Dulgheru. Ion Dulgheru era, de fapt, beneficiarul real al construcţiei. Deşi, în acte, beneficiari sunt soţii Dulgheru, constructorii au recunoscut atunci că muncesc pentru „dl Ion”.

Terenul pe care se înalţa construcţia a intrat în posesia familiei Dulgheru în urma unei decizii a Consiliului municipal Chişinău din 13 mai 2014, care a dat curs solicitării lui Vasile şi Galina Dulgheru de cumpărare a terenului aferent apartamentului pe care soţii Dulgheru îl deţin în zonă. Suma plătită a fost de 102 017 mii lei pentru 650 m.p. de teren. În 2012, înainte de a-l cumpăra, familia Dulgheru a luat acest teren în arendă.

Ulterior, în 2018, ZdG a scris că familia procurorilor Ion şi Andrei Dulgheru, care a ajuns în atenţia opiniei publice după ce a ridicat un bloc cu 10 etaje în cartierul Malina Mică din Chişinău, intenţionează să construiască un spaţiu comercial în centrul capitalei, spre nemulţumirea vecinilor din zonă. Noul imobil era planificat să fie înălţat pe rămăşiţele unui fost apartament la sol, cu suprafaţa de doar 26 metri pătrați, adjudecat de părinţii celor doi procurori în urmă cu aproape trei ani şi demolat ulterior.