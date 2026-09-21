Procurorii de la PCCOCS, Dumitru Robu și Petru Iarmaliuc, audiați de Comisia de evaluare externă

Dumitru Robu, adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), și pe Petru Iarmaliuc, procuror delegat în cadrul aceleiași instituții au fost audiați vineri, 21 septembrie, de Comisia de evaluare a procurorilor. Ambii sunt supuși evaluării externe în temeiul Legii nr. 252/2023, după ce anterior au fost delegați la Procuratura Anticorupție (PA).

În cazul lui Dumitru Robu, Completul B a examinat informații privind integritatea sa etică și financiară, colectate de la autorități și instituții publice și private, precum și din surse deschise. Pe parcursul evaluării, procurorului i-au fost adresate trei runde de întrebări de clarificare și i-au fost solicitate informații suplimentare și acte confirmative.

Pe 7 septembrie, Completul B l-a notificat pe Dumitru Robu despre finalizarea evaluării și despre existența unor dubii referitoare la integritatea sa etică, care urmau să fie examinate în cadrul audierii.

Cu trei zile înainte de audiere, la 14 septembrie, Robu a solicitat ca o parte a ședinței să se desfășoare cu ușile închise. Cererea a vizat informații despre rolul său în investigarea și susținerea acuzării într-o cauză penală în care un demnitar de stat este învinuit. Completul a admis solicitarea, invocând necesitatea protejării ordinii publice.

În partea publică a audierii, membrii Completului B l-au întrebat pe Dumitru Robu despre recepționarea unor sume de bani de la Sergiu Șeptelici, fost consul al R. Moldova la Odesa, dar și despre un posibil conflict de interese în contextul numirii Elenei Cazacov în funcția de procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție.

Tot vineri a fost audiat și Petru Iarmaliuc. Completul A a examinat informațiile colectate din mai multe surse, relevante pentru verificarea integrității etice și financiare a procurorului. În cadrul evaluării, acestuia i-au fost adresate trei runde de întrebări de clarificare, la care a prezentat răspunsuri.

În timpul audierii publice, Petru Iarmaliuc a vorbit despre necesitatea unei abordări echilibrate în procesul de evaluare.

„Să avem justa măsură în tot ceea ce facem, în mod special procurorilor care și-au asumat profesia onest și responsabil. Toate sunt trecătoare. Rămâne doar acțiunea cu justă măsură”, a declarat procurorul.

Comisia urmează să se pronunțe asupra rezultatelor evaluării celor doi procurori, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.