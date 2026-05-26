Premieră: Un procuror anticorupție a promovat evaluarea integrității prin votul din CSP, după ce Comisia de evaluare a constatat de două ori că acesta nu corespunde criteriilor

Procurorul anticorupție, Andrei Balan este primul procuror care a promovat evaluarea externă după decizia Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) de a respinge de două ori recomandările de nepromovare a Comisiei de evaluare a procurorilor. Pentru acceptarea raportului au votat trei membri ai CSP: Andrei Cebotari, Mihail Sorbala și Vladislav Cojuhari. Decizia privind promovarea procurorului Balan a fost luată astăzi, 26 mai, în cadrul ședinței CSP.

Membrul CSP, Andrei Cebotari, a declarat pentru ZdG că a „considerat că anumite neconcordanțe și explicații analizate în raportul Comisiei ridicau întrebări care justificau acceptarea concluziei de nepromovare”.

„În cadrul deliberărilor, mi-am format poziția exclusiv în baza materialelor aflate la dosar și a standardului legal aplicabil în procedura de evaluare externă. Am considerat că anumite neconcordanțe și explicații analizate în raportul Comisiei ridicau întrebări care justificau acceptarea concluziei de nepromovare. În același timp, respect pe deplin faptul că alți membri ai CSP au avut o apreciere diferită asupra probelor și explicațiilor prezentate. Rolul unui membru al CSP este să voteze conform intimei convingeri formate în baza legii și a probelor administrate, chiar și atunci când există opinii diferite în cadrul plenului. Hotărârea adoptată reprezintă poziția instituțională a Consiliului, iar eu respect această decizie”, a declarat Cebotari pentru ZdG.

Anterior, Comisia de evaluare a procurorilor a propus de două ori nepromovarea evaluării în cazul lui Andrei Balan. Potrivit hotărârii CSP din 2 octombrie 2025, a fost examinat raportul inițial al Comisiei, care recomanda nepromovarea evaluării din cauza „necorespunderii criteriului de integritate financiară”. Atunci, CSP nu a acceptat raportul și a dispus reevaluarea procurorului.

Reevaluarea s-a concentrat asupra economiilor în numerar ale lui Andrei Balan din perioada 2010–2012, precum și asupra împrumuturilor contractate în anii 2021–2023 și a cheltuielilor pentru renovare. În urma reevaluării, Comisia a propus, din nou, nepromovarea acestuia.

ZdG l-a contactat pe președintele CSP, Dumitru Obadă pentru o reacție, însă nu a primit un răspuns. La fel, reprezentanții Comisiei de evaluare a procurorilor au menționat pentru ZdG că instituția nu are încă o poziție la acest subiect, așteptând să primească decizia scrisă a CSP.

„Comisia a ridicat mai multe aspecte privind integritatea financiară a subiectului, inclusiv donația parentală din 2010, economiile în numerar din perioada 2011-2012, trei împrumuturi contractate și rambursate în perioada 2021-2023, taxele de școlarizare achitate de socri, cheltuielile de renovare din 2023-2024 și metodologia de calcul a indicelui de consum raportat la gospodăria subiectului. În cadrul reevaluării, Comisia a menținut concluzia inițială, apreciind explicațiile drept fluctuante, contradictorii și insuficient motivate. Totuși, Comisia a acceptat justificarea sumei de 9.000 euro provenite din vânzarea apartamentului părinților și a exclus din fluxul de ieșire suma de 81 mii lei aferentă taxelor de școlarizare, după prezentarea unor documente suplimentare care demonstrau că acestea au fost achitate din veniturile soției. De asemenea, Comisia și-a menținut poziția privind cheltuielile de renovare, considerând că acestea nu influențează decisiv rezultatul final al evaluării, iar în urma revizuirii metodologiei CCP a constatat un sold negativ total de circa 308 mii lei. Subiectul evaluării și-a exprimat dezacordul față de concluzii, susținând că reevaluarea nu a răspuns tuturor aspectelor indicate de CSP și că motivarea Comisiei este insuficientă, solicitând respingerea raportului și constatarea promovării evaluării”, a scris Centrul de Resurse Juridice din Moldova.

Andrei Balan activează în procuratură din 2003. În 2021, CSP l-a desemnat pe Balan să investigheze sesizarea depusă de către ex-deputata Platformei Demnitate și Adevăr, Inga Grigoriu, privind acțiunile procurorului general Alexandr Stoianoglo în legătură cu expulzarea celor 7 profesori turci și pedeapsa cu care s-a ales fostul director al Serviciului de Informații și Securitate SIS, Vasile Botnari. Ulterior, acesta a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale pe acest caz, iar procesul penal inițiat a fost clasat.