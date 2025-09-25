Procuratura vine cu precizări după extrădarea lui Plahotniuc: „A fost informat oficial despre acuzațiile ce i se aduc”

Procuratura Anticorupție anunță că, pe 25 septembrie, urmare a extrădării cetățeanului Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă în R. Moldova, a fost reținut în baza mandatelor de arestare și escortat la Penitenciarul nr. 13. Ulterior, i-au fost aduse la cunoștință învinuirile formulate pe numele său, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al R. Moldova.

Lui Vladimir Plahotniuc i-a fost înmânat rechizitoriul pe cauza penală expediată în instanța de judecată în anul 2023, pe un episod din dosarul denumit generic „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc are statut de inculpat.

„Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia, cu autorizarea instanței. Conform probatoriului administrat, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR”, potrivit unui Comunicat al PA.

Un alt episod distinct al aceleiași cauze penale „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc figurează în calitate de învinuit, se află în continuare în faza de urmărire penală.

La fel, mai este acuzat de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „Procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

O altă învinuire i-a fost înaintată în cauza penală pornită de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”.

Vladimir Plahotniuc figurează cu statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor.

„Procedura de aducere la cunoștință a învinuirii a fost realizată cu respectarea tuturor drepturilor procesuale ale învinuitului, inclusiv a dreptului la apărare, asistat de avocatul ales. Tot astăzi, procurorii au înaintat în instanța de judecată demersuri privind aducerea la cunoștință a mandatelor de arest pe dosarele de la faza de urmărire penală, urmând să fie stabilită ședința în acest sens”, mai anunță Procuratura Anticorupție.

