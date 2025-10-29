Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare a doi avocați și a unui ex-ofițer de urmărire penală pentru trafic de influență

Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a contestat marți, 28 octombrie, la Curtea de Apel Centru o sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, pe 13 octombrie, în care a dispus încetarea procesului penal în privința unui avocat pentru două capete de acuzare de trafic de influență și l-a achitat atât pe el, cât și pe un alt avocat și un ofițer de urmărire penală pe un episod separat de trafic de influență.

„Procurorii consideră că sentința este neîntemeiată, în contextul în care au fost prezentate un șir de probe care demonstrează vinovăția inculpaților”, afirmă PA.

Prin urmare, Procuratura Anticorupție a solicitat Curții de Apel Centru, casarea integrală a sentinței Judecătoriei Chișinău și recunoașterea vinovăției inculpaților, cu aplicarea amenzilor în mărime de 4000 și, respectiv, 3000 unități convenționale pentru avocați, și privarea unuia din ei de dreptul de a exercita activitatea de avocat pe o perioadă de 3 ani.

În cazul ofițerului de urmărire penală, acuzatorul a solicitat recunoașterea vinovăției acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție.

Totodată, procurorii au solicitat confiscarea sumele de 13000 de euro, ca fiind rezultată din săvârșirea infracțiunii, și a 7000 de euro, ca fiind utilizate la comiterea altei infracțiuni.

„Conform probelor administrate, în perioada octombrie 2012 – februarie 2013, unul dintre avocați ar fi pretins și primit de la ruda unei persoane arestate 5000 de euro, susținând că are influență asupra persoanelor cu funcții publice din cadrul Judecătoriei Centru, și că le poate determina să aplice o pedeapsă non-privativă de libertate, fapt ce nu s-a întâmplat. Ulterior, acesta ar fi pretins și primit încă 3000 de euro, pentru a influența procurorul de caz în vederea adoptării unei soluții favorabile. În final, persoana a fost condamnată la închisoare cu suspendare, iar pentru a influența judecătorii Curții de Apel în vederea menținerii sentinței primei instanțe, avocatul ar fi pretins și primit alți 5000 de euro”, a precizat PA.

Într-un alt capăt de acuzare, cei doi avocați, ar fi pretins și primit de la ofițeru de urmărire penală în cadrul IP Buiucani, suma de 7000 de euro, pentru a influența membrii comisiei Institutului Național de Justiție în vederea admiterii acestuia la cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de procuror, „însă fără realizarea promisiunii, banii fiind restituiți”.