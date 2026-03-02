Principalul aeroport din Israel se va redeschide într-un „format extrem de limitat”: „Operațiunile de zbor se vor extinde treptat, în funcție de situația de securitate”

Principala poartă de acces internațională a Israelului, Aeroportul Ben Gurion de lângă Tel Aviv, a declarat pe canalul său de WhatsApp că se așteaptă să se redeschidă chiar luni seară, 2 martie, într-un „format extrem de limitat”, după ce conflictul cu Iranul a închis spațiul aerian israelian, scrie Reuters.

Aeroportul a declarat că, începând de marți, 3 martie, „operațiunile de zbor se vor extinde treptat, în funcție de situația de securitate”, deși se așteaptă ca doar companiile aeriene israeliene să reia zborurile.

Israelul și SUA au început să bombardeze Iranul pe 28 februarie, declanșând un val de atacuri de represalii în Orientul Mijlociu care au dus la haos în zboruri, cu sute de mii de pasageri blocați în întreaga lume.

El Al Israel Airlines (ELAL.TA) a anunțat luni că solicită aprobarea de a opera zboruri charter din Europa către destinații la granița cu Israelul pentru a aduce înapoi pasageri blocați în străinătate.

Autoritatea pentru Populație și Imigrație din Israel estimează că aproape 300 de mii de israelieni au călătorit în străinătate în ultimele trei luni și nu s-au întors încă – 172 de mii dintre aceștia în ultima lună. Alți 34 de mii de turiști se află, de asemenea, în prezent în Israel.

Compania aeriană ia în considerare zboruri către Taba în Egipt, care se învecinează cu orașul stațiune israelian Eilat de la Marea Roșie și Aqaba în Iordania, care este, de asemenea, adiacentă orașului Eilat.

Până acum, companiile aeriene israeliene au anulat zborurile până pe 3 martie. Compania aeriană de referință El Al Israel Airlines (ELAL.TA) a anunțat că a oprit vânzarea de bilete până pe 21 martie pentru a permite clienților săi, ale căror zboruri au fost anulate, să fie cazați imediat ce spațiul aerian se deschide.

Companiile mai mici, Arkia și Israir (ISRG.TA), au suspendat vânzarea de bilete până pe 15 martie și, respectiv, 18 martie.

Arkia a început duminică zboruri de salvare și operează zboruri între Atena, Roma, Larnaca și Sofia către Taba. El Al a declarat că planifică zboruri de salvare din peste 20 de orașe, inclusiv New York, Miami, Los Angeles, Bangkok, Londra, Paris și alte orașe din Europa.

A adăugat că examinează posibilitatea de a opera zboruri folosind compania aeriană privată KlasJet din orașe europene către Taba și Aqaba. Autoritatea Aeroporturilor Israeliene a declarat că aceste zboruri sunt „sub rezerva aprobării Statului Israel și a autorităților de securitate”.

Israir a declarat că intenționează să înceapă zboruri de recuperare către Taba începând din 3 martie din șase orașe europene, inclusiv Praga, Budapesta și Sofia.

Autoritatea Aeroporturilor Israeliene a declarat că punctul de trecere a frontierei Taba va fi deschis 24 de ore din 24, în timp ce trei puncte de trecere a frontierei către și dinspre Iordania vor fi deschise în timpul zilei și al serii.