Primul Cod galben de înghețuri din această toamnă

R. Moldova – sub Cod galben de înghețuri în zilele de 3 și 4 octombrie. Potrivit unei avertizări emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din R. Moldova, în orele nocturne și ale dimineții, izolat, se prevăd înghețuri în aer și la suprafața solului, cu intensitatea de -2…-1 grade Celsius.

Meteorologii precizează că înghețurile vor fi înregistrate izolat, atât în aer, cât și la suprafața solului. Zonele vizate sunt indicate pe harta oficială a instituției.

Fenomenul poate afecta culturile agricole și plantele sensibile la temperaturi scăzute, în special în zonele unde înghețurile se vor produce la suprafața solului. Agricultorii sunt îndemnați să țină cont de evoluția condițiilor meteorologice și să ia măsurile necesare pentru protejarea culturilor, acolo unde este cazul, indică specialiştii.

Posibilele înghețuri sunt anunțate după ce, în ultimele nopți, s-a înregistrat o reducere considerabilă a temperaturii atmosferice.