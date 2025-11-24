DOC Mustrată aspru și destituită din funcție pentru critici aduse primarului Petcov pe rețelele de socializare

Criticile adresate conducerii Primăriei Bălți, în persoana edilului Alexandr Petcov, publicate pe rețelele de socializare și lipsa de „loialitate” în raport cu acesta au pus-o pe Inna Josan, șefa adjunctă a Direcției Resurse Umane din cadrul municipalității, față în față cu mai multe mustrări aspre și chiar măsura de destituire din funcție.

Pentru toate acestea, Josan invocă drept motiv „neafilierea politică”. Contactat de Ziarul de Gardă, Alexandr Petcov a refuzat să comenteze în vreun fel acuzațiile. „Off, lăsați-mă! Duceți-vă la Inna Josan! Merci mult”, a replicat Petcov, întrerupând apelul.

Inna Josan a fost angajată la Primăria Bălți în 2018, iar în 2020 a fost avansată în funcția de șefă adjunctă a Direcției Resurse Umane din cadrul municipalității. Spune că presiunile la locul de muncă au început odată cu venirea lui Alexandr Petcov în funcția de primar.

„Nu sunt afiliată politic – aici e problema”

„Din prima zi de mandat, Alexandr Petcov m-a exclus din componența comisiei de concurs de ocupare a funcțiilor vacante. După care, a început să-mi refuze cereri de acordate de concediu câte o zi, două. Tuturor celorlalți colegi le permitea, dar mie – nu. Presiunile au continuat și mai târziu”, mărturisește funcționara.

Josan spune că, în urma discuțiilor purtate cu Petcov, a înțeles că problema e neafilierea politică la partidul pe care-l reprezintă primarul – formațiunea „Partidul Nostru”.

„Am avut discuții cu primarul în care i-am comunicat ce mă nemulțumește, iar el mi-a spus: «nu-ți place, du-te afară și protestează!». Iar eu, nedumerită, l-am întrebat dacă problema e că nu sunt din partid. Din discuție am înțeles: nu sunt afiliată politic – aici e problema”.

Josan mărturisește că presiunile din partea lui Petcov au continuat cu solicitarea ca ea să elibereze biroul unde își desfășoară activitatea pentru a fi ocupat de o altă funcționară, chiar dacă, potrivit ei, există mai multe spații nefolosite. Astfel, Josan, aflându-se în concediu medical, mărturisește că nu a îndeplinit ordinul primarului.

Audiat de Comisia de Disciplină întru susținerea poziției sale privind tragerea la răspundere a Innei Josan, Alexandr Petcov a menționat că „birourile în Primăria mun. Bălți sunt distribuite angajaților de către conducerea primăriei, în dependență de necesități și cerințe. În momentul când noi avem nevoie de unele birouri pentru ați colaboratori, noi decidem cine și care birou va ocupa. Persoana respectivă а refuzat să execute ordinul primarului și еu consider сă este о manifestare de bun simț și comportament samovolnic аl funcționarului public”.

„Ultimul meu instrument de apărare a fost să spun publicului larg ce acțiuni vădit ilegale manifestă primuarului”

Funcționara mărturisește că imediat după acest episod în care i s-a cerut eliberarea biroului a publicat două postări pe Facebook (Aici și aici), tratate de Petcov drept „informații negative și jignitoare în adresa autorităților locale și angajaților primăriei”, sesizând Comisia de Disciplină pe marginea acestora.

„Ultimul meu instrument de apărare a fost să spun publicului larg ce acțiuni vădit ilegale manifestă primuarului: că mă discriminează, că mă hărțueișe, că el nu se oprește”, a declarat Inna Josan.

Petcov a menționat în fața Comisiei de Disciplină că „aceste publicații sunt tratate de către mine drept încălcarea săvârșită cu rea voință împotriva primăriei și conducerii primăriei”, catalogând postările drept „informații cu tentă negativă”. Edilul a adăugat că Josan „nu este loială și solicit atragerea la răspundere pentru abaterile săvârșite”.

Decizia Comisiei: Mustrare, mustrare aspră și măsura de destituire din funcție

„Mi s-a aplicat mustrare, pentru «neexecutarea atribuțiilor de serviciu», făcând referire la faptul că eu nu am eliberat biroul, dar eu nu am în fișa postului eliberarea biroului. Mi s-a mai aplicat și mustrare aspră pentru postările de pe Facebook. Dar eu nu am încălcat nimic, pentru că dreptul la opinie este un drept garantat și funcționarilor publici și, în plus, beneficiez și de libertatea de exprimare, atâta timp cât nu folosesc injuria sau calomnia”, a explicat Josan.

Proces Verbal Comisie by Ziarul de Gardă

Cât despre măsura de destituire din funcție, Josan spune că se află în incertitudine, întrucât nu i s-a comunicat de către primar altceva decât că „a luat act de dezicia Comisiei”.

Alexandr Petcov a fost ales primar al municipiului Bălți în urma scrutinului din 5 noiembrie 2023, fiind susținut de formațiunea politică „Partidul Nostru”, condus de Renato Usatîi.