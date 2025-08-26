Primarul municipiului Iași: Un spital din Chișinău a pierdut fonduri UE din cauza unui proiect prezentat în limba rusă

O finanțare europeană destinată unui spital din Chișinău ar fi fost pierdută din cauză că proiectul a fost prezentat Primăriei municipiului Iași în limba rusă, a dezvăluit primarul Mihai Chirica, la Emisiunea „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova. Edilul a mai spus că pasivitatea Primăriei Chișinău a dus la eșecul unei inițiative transfrontaliere de colaborare între cele două orașe.

„Am avut un astfel de exemplu cu municipiul Chișinău, cu un spital din municipiul Chișinău, unde datorită inerției cu care s-au ocupat autoritățile spitalicești, am pierdut un proiect mare. Pentru că n-au reușit în doi ani și în jumătate nici măcar să întocmească un proiect. Și nici măcar să mi-l prezinte în limba engleză. Mi-l au prezentat în limba rusă”, a declarat primarul municipiului Iași.

Primarul Iașiului a sugerat că acest gen de abordări provin dintr-o mentalitate învechită, „moștenită din perioada pre-democratizare a R. Moldova”, și că ele compromit șansele unor colaborări internaționale.

Totodată, în contextul în care primarul Chișinăului, Ion Ceban, are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, Mihai Chirica a anunțat că ia în calcul suspendarea acordului de cooperare dintre cele două orașe.

„De exemplu, aceste înfrățiri sunt posibile atât timp cât eu pot merge nemijlocit la Edineț, Edinețul poate să vină nemijlocit la mine. Dar la Chișinău este o problemă foarte gravă. Pentru că în acest raport de cooperare, fiind orașe înfrățite, primarul orașului Chișinău nu poate să vină la Iași. E o mare problemă. E o problemă de suspendare de ambasade”, a declarat anterior Mihai Chirica.

Pe 9 iulie, Ziarul de Gardă a scris că primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

Potrivit surselor ZdG, autoritățile române ar suspecta că liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) „ar reprezenta un risc la adresa securității naționale a României”.

Ulterior, Ceban a anunțat că a contestat decizia cu privire la interdicția de a intra pe teritoriul României.