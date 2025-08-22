UPDATE Reacția primarului de Chișinău după ce s-a anunțat că mun. Iași va demara suspendarea înfrățirii cu mun. Chișinău, din cauza interdicției lui Ceban de a intra în România

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen.

UPDATE: Într-o reacție pe facebook, Ion Ceban, primarul mun. Chișinău afirmă că îi „pare rău că în acest joc politic cu interdicția mea sunt impuși mai mulți reprezentanți din România să facă anumite declarații”.

„Plus la toate că aceste relații de cooperare și înfrățire vin pe linia Ministerului de Externe și iarăși ne dăm seama de unde cresc picioarele. Cunosc și sper că legea și justiția sunt mai sus de orice joc politic îngust și vom obține dreptate, iar adevărul va fi stabilit. Vom continua procesul de contestare în instanțele din România, dar și cele internaționale”, a punctat Ceban.

„Avem o sincopă mare și dureroasă pentru mine ca primar pentru că vorbim acum de un oraș mare, Iașiul, cu un oraș mare Chișinăul. Lucrurile au totuși niște rezerve legate de modalitatea de comunicare”, a declarat Mihai Chirica în emisiunea Obiectiv Comun de la TVR Moldova.

„De exemplu aceste înfrățiri sunt posibile atât timp cât eu pot merge nemijlocit la Edineț, Edinețul poate să vină nemijlocit la mine. Dar la Chișinău e o problemă foarte gravă. Pentru că în acest raport de cooperare, fiind orașe înfrățite, primarul orașului Chișinău nu poate să vină la Iași. E o mare problemă. E o problemă de suspendare de ambasade. Legea care a stat la baza elaborării rapoartelor de cooperare între orașe din România și orașe din Republica Moldova privesc într-un mod expres vizitele nemijlocite, cooperarea directă de ambele părți, raporturile bilaterale care trebuie să continue. În acest moment, noi fiind stat membru UE și domnul Ceban neavând capacitatea de a călători în România, eu voi fi nevoit să demarez procedurile de suspendare, până la data încetării condițiilor de suspendare a drepturilor domniei sale de a intra în Spațiul Schengen”, a adăugat Chirica.

Potrivit primarului, în curând va începe procedura de suspendare a înfrățitii.

„Populația Chișinăului mi-este dragă, am mulți prieteni acolo, îi iubesc foarte mult, ei nu au nicio vină, să nu aibă nicio rezervă să vină la primarul municipiului Iași să bată la ușă. E o chestiune pe care o voi demara începând din perioada următoare. Mă obligă legea. Sunt discuții și pe marginea Ministerului Afacerilor Externe la noi, cum vom coopera. Am zis: nu știu, mă depășește, dar din punctul meu de vedere această cooperare nu poate continua așa”, a conchis primarul Iașiului.

Pe 9 iulie, Ziarul de Gardă a scris că primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

Potrivit surselor ZdG, autoritățile române ar suspecta că liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) „ar reprezenta un risc la adresa securității naționale a României”.

Ulterior, Ceban a anunțat că va contesta decizia cu privire la interdicția de a intra pe teritoriul României.

„Cred ferm în asta, acest lucru a fost în baza unei înțelegeri a Maiei Sandu cu președintele României. De ce? Pentru că este perioadă electorală, vor cu tot dinadinsul să mă discrediteze, să-mi creeze imagini și sperietori despre mine, ținând cont de relațiile lor personale”, a declarat edilul capitalei.



