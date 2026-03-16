UPDATE Procuratura Generală a recepționat denunțul Asociației Promo-LEX privind poluarea Nistrului. Demersul urmează a fi examinat

UPDATE 16:40 Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru, a declarat pentru Ziarul de Gardă că adresarea Promo-LEX „a fost recepționată de cancelaria Procuraturii, urmând a fi examinată potrivit legii”.

Știrea inițială:

Asociația Promo-LEX a depus luni, 16 decembrie, la Procuratura Generală (PG) un denunț penal privind faptele care au condus la contaminarea masivă a fluviului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră, în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean (Novodnistrovsk, Ucraina) din 7 martie 2026. Promo-LEX solicită începerea urmăririi penale „cu privire la fapte susceptibile de a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de poluare a apei (art. 229 Cod penal) și ecocid (art. 136 Cod penal)”.

Promo-LEX anunță că a depus un denunț la PG în legătură „cu poluarea masivă a fluviului Nistru”, provocată de un atac rusesc asupra centralei Novodnistrovsk

Potrivit unui comunicat al Asociației Promo-LEX, în noaptea de 6 spre 7 martie 2026, forțele armate ale Federației Ruse au atacat cu rachete și drone Centrala Hidroelectrică Nistru, situată la aproximativ 15 km de frontiera R. Moldova. Exploziile au provocat deversarea masivă de uleiuri tehnice de transformator și alte substanțe petroliere în fluviul Nistru. Începând cu 10 martie 2026, pete de substanțe poluante au fost detectate pe teritoriul R. Moldova, iar analizele de laborator ale Agenției de Mediu au confirmat depășirea concentrațiilor maxime admisibile.

„În urma contaminării, autoritățile de la Chișinău au sistat alimentarea cu apă potabilă din Nistru în municipiul Bălți și în alte localități, au interzis pescuitul pe sectorul Naslavcea – lacul de acumulare Dubăsari, au mobilizat Armata Națională și au solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. La 15 martie 2026, Guvernul a instituit starea de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru, pentru o perioadă de 15 zile, acoperind cea mai mare parte a teritoriului național, inclusiv unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.

Atât autoritățile ucrainene, cât și cele moldovene au atribuit public și oficial responsabilitatea exclusivă pentru poluare Federației Ruse. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat la 15 martie 2026 că volumul de substanțe poluante deversate este considerabil mai mare decât estimarea inițială de 1,5 tone”, susțin reprezentanții Promo-LEX.

Ce solicită Promo-LEX

Prin denunțul depus astăzi, Asociația Promo-LEX solicită Procuraturii Generale:

începerea urmăririi penale cu privire la faptele denunțate;

conservarea urgentă a probelor, inclusiv a rezultatelor de laborator, a datelor de monitoring, a probelor fizice de apă și sediment și a datelor satelitare;

dispunerea expertizelor judiciare necesare (de mediu, hidrologice, toxicologice, chimice, sanitare, ecotoxicologice, piscicole);

inițierea cooperării judiciare internaționale cu autoritățile competente din Ucraina;

evaluarea și cuantificarea prejudiciului ecologic și material.

Temeiul juridic

Potrivit Promo-LEX, denunțul se întemeiază pe art. 262 și art. 263 din Codul de procedură penală. Încadrarea juridică vizează, în principal, infracțiunea de poluare a apei prevăzută de art. 229 din Codul penal, în variantele agravate, și, în subsidiar, infracțiunea de ecocid prevăzută de art. 136 din Codul penal, plasată în capitolul dedicat infracțiunilor contra păcii și securității omenirii.

„Jurisdicția R. Moldova este fundamentată pe art. 11 alin. (3) din Codul penal, care prevede răspunderea penală a cetățenilor străini pentru infracțiuni comise în afara teritoriului țării, atunci când acestea sunt îndreptate împotriva intereselor R. Moldova sau împotriva păcii și securității omenirii. Contaminarea fluviului Nistru – sursa principală de apă a R. Moldova, lezează direct interesele vitale ale statului și ale cetățenilor săi”, se mai menționează în comunicat.

„Demers necesar pentru protejarea intereselor R. Moldova”

Fluviul Nistru asigură necesarul de apă potabilă pentru majoritatea populației R. Moldova. Poluarea sa afectează nu doar mediul și biodiversitatea, ci și sănătatea publică, securitatea alimentară, pescuitul, agricultura și funcționarea comunităților riverane de pe ambele maluri ale râului, subliniază Asociația.

Gravitatea faptelor, amploarea prejudiciului ecologic, caracterul transfrontalier al poluării și necesitatea conservării urgente a probelor impun o reacție penală și investigativă promptă din partea statului. Conform Promo-LEX, o investigație penală va permite fixarea formală a prejudiciului suferit de Republica Moldova, administrarea probelor într-un cadru procesual riguros și fundamentarea eventualelor acțiuni de reparare a daunelor.

„Depunerea acestui denunț penal reprezintă un demers necesar pentru protejarea intereselor R. Moldova și ale cetățenilor săi. Poluarea masivă a Nistrului nu este un incident administrativ, dar o faptă de o gravitate excepțională, care afectează dreptul la un mediu sănătos, dreptul la apă și sănătatea a sute de mii de persoane. Procuratura Generală dispune de instrumentele legale necesare pentru a investiga și a documenta aceste fapte, iar conservarea urgentă a probelor este imperativă”, subliniază Vadim Vieru, avocat, director de program în cadrul Asociației.

Stare de alertă de mediu

Începând cu 16 martie 2026, în R. Moldova a fost instituită stare de alertă de mediu în bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), instituirea stării de alertă este „o măsură preventivă care permite statului să acționeze rapid și coordonat pentru a proteja sănătatea populației, mediul și infrastructura de alimentare cu apă”.

În contextul evoluției fenomenului de poluare pe cursul râului Nistru, decizia se bazează pe analiza indicatorilor de risc, realizată la nivelul instituțiilor responsabile și pe solicitările transmise pe 15 martie către CNMC de Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

„Din momentul depistării scurgerii de substanțe poluante, instituțiile competente au activat mecanismele de monitorizare permanentă a situației. Au fost instalate baraje antipoluare și materiale absorbante în punctele identificate ca fiind critice, sunt prelevate probe de apă în mod continuu, iar rezultatele analizelor sunt evaluate în timp real.

Accentuăm un element important: râul Nistru este un curs de apă curgător, iar substanțele poluante nu apar într-un singur punct fix, ci sunt transportate de curentul apei. Din acest motiv, concentrațiile detectate diferă de la o oră la alta și de la un sector al râului la altul”, a anunțat CNMC.

Aproximativ 1,5 tone de produs petrolier ar fi ajuns în râul Nistru, în urma unui atac rusesc asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk. Pentru a limita răspândirea substanței în apa Nistrului, autoritățile au decis instalarea unor bariere de captare în zona Cosăuți–Iampol, dar și a unor filtre în unele localități, pentru a reduce cantitatea de poluant din apă.