Primărița de la Durlești, în arest pentru 30 de zile

Primărița de la Durlești, Eleonora Șaran, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. La fel s-a întâmplat și în cazul viceprimarul orașului, Mihai Enachi, precum și al altor două persoane, transmite TV8.

Cu toții au fost plasați în penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Alte patru persoane, vor sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut 50 de percheziții vineri, 27 februarie, într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale Durlești. În cadrul dosarului sunt vizați primărița Eleonora Șaran, viceprimarul Mihail Enachi, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor. Prejudiciul estimat ar fi de peste 15 milioane de lei.

Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pus la punct o schemă complexă prin care au deposedat Primăria Durlești de terenuri intravilane.

Conform CNA, aceștia ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate în lipsa unor documente justificative, facilitând astfel atribuirea ilegală a terenurilor. Ulterior, loturile ar fi cumpărate la un preț simbolic de 100 000 de lei , apoi revândute unor beneficiari reali cu sume cuprinse între 38 000 și 39 000 de euro. Cumpărătorii finali erau adesea dezvoltatori imobiliari interesați de consolidarea terenurilor pentru proiecte de construcție masive.