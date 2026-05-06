Prima reacție a administratorului firmei vizate în dosarul privind deșeurile periculoase de la Moldelectrica: „Substanța nu conține «siliconi periculoși» și nu pune în pericol societatea sau mediul”

Administratorul firmei vizate în dosarul privind deșeurile periculoase de la „Moldelectrica” despre care ZdG a scris că a câștigat o licitație evaluată la circa 4,4 milioane de lei, a venit cu o reacție la acuzațiile care îi sunt aduse de către oamenii legii.

Ruslan Nercaș a fost reținut pentru 72 de ore, iar acum se află sub control judiciar. Acesta a declarat pentru ZdG că el „cooperează cu autoritățile” și că substanțele depistate în cadrul perchezițiilor „nu pun în pericol societatea sau mediul”. La fel, Nercaș a menționat că deșeurile „urmează să fie reciclate de o fabrică de profil până la finalul lui 2026”. Bărbatul a menționat că la baza urmăririi penale se află două „procese-verbale întocmite de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, a căror legalitate este contestată în instanță”.

Cu o lună înainte să fie anunțată reținerea acestuia, firma soției sale a pierdut un litigiu cu IPM privind suspendarea proceselor-verbale emise după controlul efectuat la depozitul unde au fost plasate deșeurile de la „Moldelectrica”

Poziția lui Ruslan Nercaș: Diferența este uriașă și schimbă întreg modul în care legea tratează aceste materiale

„În legătură cu articolul în care sunt vizat, vreau să lămuresc câteva lucruri, pe înțelesul tuturor. Mai întâi, s-a creat o confuzie gravă. În material se vorbește despre «siliconi periculoși», apoi se menționează noțiunea de «silicagel». Pentru publicul larg, vreau să explic faptul că siliconii sunt niște compuși chimici folosiți în industrie, care pot fi periculoși. Silicagelul este cu totul altceva, este o substanță anorganică, funcția de bază fiind asigurarea mediului uscat. Sunt acele pliculețe pe care le găsiți în cutiile de pantofi sau în ambalajele electronice, care au scopul de absorbi umiditatea. În acest caz a fost prezentată ideea că ar fi vorba despre siliconi periculoși, însă eu am preluat silicagel. Diferența este uriașă și schimbă întreg modul în care legea tratează aceste materiale. Un deșeu se consideră periculos doar dacă are proprietăți periculoase dovedite. Deșeurile primite de la ÎS «Moldelectrica»au fost analizate după compoziția lor reală și nu au fost identificate proprietăți care să le încadreze ca deșeuri periculoase. Înainte de a le prelua, s-au preluat probe și s-a solicitat o analiză tehnică, tocmai ca să știu exact ce tip de substanță este transmisă spre reciclare. Rezultatul a confirmat că substanța nu conține «siliconi periculoși»și nu pune în pericol societatea sau mediul. Deșeurile sunt depozitate temporar într-un spațiu autorizat de Agenția de Mediu, exact cum cere legea, și urmează să fie reciclate de o fabrică de profil până la finalul lui 2026. Este un proces normal și legal, dar în același timp unul îndelungat din cauza faptului că în Republica Moldova nu există în prezent o fabrică de reciclare a unor asemenea deșeuri. Cât despre dosarul penal început în toamna anului 2025, vreau să menționez faptul că cooperez total cu autoritățile, le-am oferit toate documentele solicitate. Menționez că la baza urmăririi penale se află două procese-verbale întocmite de IPM, a căror legalitate este contestată în instanță, acestea fiind în prezent pe rol. Pe parcurs se va demonstra că situația va fi clarificată în cadrul legal, iar eu am acționat corect de la bun început și în deplină conformitate cu legea”, a precizat pentru ZdG administratorul firmei „Kirkland Grup”.

„Actul va servi inevitabil în calitate de probă pentru pornirea urmăririi penale, cu survenirea unor consecințe ireparabile”

La data de 12 ianuarie 2026 Judecătoria Chișinău a emis o încheiere prin care a fost examinată cererea de judecată depusă de către firma administrată de soția lui Ruslan Nercaș, Diana, „Terrecycling” SRL, privind suspendarea unui proces-verbal de control emis de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) din 10 octombrie 2025.

Conform actului întocmit de IPM, în cadrul controlului s-au depistat „deșeuri periculoase în 118 butoaie de masă plastică, cu volumul a circa 200 de litri fiecare, amenajate a câte patru bucăți pe un palet, fiind enumerați 29 de paleți. Recipientele nominalizate sunt ambalate cu peliculă și etichetate cu inscripția «Toxic pentru mediu», fiind aplicat codul 15 01 10*. Conform datelor prezentate de către reprezentanții SRL «Terrecycling», în recipientele menționate sunt stocate 23,01 tone de deșeuri periculoase. (…) Concomitent, s-a stabilit că, de către «Kirkland Grup» SRL a fost modificat ilegal sau legal codul celor 23,01 tone de deșuri cu conținut de siliconi periculoși, preluate de la «Moldelectrica», în deșeuri de ambalaje contaminate (silicagel), cod 15 01 10*, fără coordonarea cu organele de resort, care ulterior au fost transmise către SRL «Terrecycling»”, a constatat Inspectoratul.

În cererea depusă în instanța de judecată, „Terrecycling” a invocat că în situația în care procesul-verbal de control este executoriu din momentul adoptării sale, „acesta va servi inevitabil în calitate de probă pentru pornirea urmăririi penale, cu survenirea unor consecințe ireparabile cum ar fi: percheziții, ridicare de documente, aplicarea măsurii preventive în privința factorilor de decizie din cadrul întreprinderii”. Astfel, firma administrată de Diana Nercaș a declarat că actul administrativ contestat „ridică suspiciuni serioase asupra legalității sale iar în cazul nesuspendării sale ar produce nişte urmări catastrofale”.

Judecătoarea pe acest caz, Veronica Jomiru-Niculiță, examinând cererea de suspendare a actului emis de IPM, a considerat-o neîntemeiată.

„Atât existenţa unor suspiciuni serioase şi rezonabile privind legalitatea actului administrativ individual defavorabil, cât şi prejudiciul a cărui iminentă producere ar fi înlăturată prin suspendarea executării actului administrativ, trebuie să fie indicate și probate în concret, nu doar afirmate prin preluarea textelor de lege, aşadar cert fiind instituită obligația probării faptului că existenţa acestor condiţii nu se prezumă, ci trebuie dovedite de persoana lezată care a solicitat suspendarea executării actului administrativ(…) În consecință, reclamantul nu a invocat motive plauzibile în vederea dispunerii suspendării actului administrativ, iar motivele indicate în art.172 alin.(2) Cod administrativ, care ar justifica suspendarea executării actului administrativ contestat, nu sunt îndeplinite, întrucât paguba iminentă, precum şi ilegalitatea actului administrativ nu se prezumă, ci trebuie dovedite de persoana lezată, prin probe concludente şi pertinente. Or, la moment Terrecycling nu a motivat și nu a prezentat careva probe în vederea demonstrării temeiniciei cererii de suspendare a actului administrativ individual contestat, iar motivele invocate sunt insuficiente întru admiterea cererii.”, se arată în încheiere.

Reținerea după o lună de la pierderea litigiului în instanță

„Terrecycling a atacat cu recurs la Curtea de Apel Centru încheierea emisă de Judecătoria Chișinău. Instanța de apel a venit cu o soluție pe 19 martie 2026. Completul de judecători format din Ghenadie Mîra, Angela Bostan și Nicolae Ghedrovici a decis să respingă recursul și să mențină încheierea Judecătoriei Chișinău, decizia fiind irevocabilă.

Magistrații Curții de Apel Centru și-au motivat decizia prin lipsa unor documente care ar justifica anularea actului emis de IPM.

„Reclamantul a făcut trimitere preponderent la pretinse vicii de legalitate ale actului administrativ contestat, invocând caracterul nelegal al procedurii de control, lipsa unor documente justificative, pretinsa încălcare a dreptului la apărare, precum și riscul utilizării procesului-verbal ca mijloc de probă în eventuale proceduri penale, fără însă a prezenta probe concludente și obiective care să contureze, la nivel de aparență, existența unor suspiciuni serioase și rezonabile privind nelegalitatea actului administrativ individual defavorabil”, se arată în decizia instanței de apel din 19 martie 2026.

O lună mai târziu, la data de 27 aprilie, Centrul Național Anticorupție a anunțat despre efectuarea unor „percheziții într-un dosar ce vizează gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și prejudicierea intereselor unei întreprinderi de stat. În urma acțiunilor, au fost ridicate documente și bunuri relevante pentru anchetă. De asemenea, 4 persoane au fost reținute, iar alte 6 au fost citate pentru audieri în calitate de bănuiți”. Printre cei reținuți și percheziționați a fost și Ruslan Nercaș, administratorul firmei „Kirkland Grup” SRL.

Litigiul privind legalitatea actelor emise de inspectorii de mediu continuă. În instanță urmează să fie examinată cererea privind anularea actelor emise de IPM în baza cererii depuse de firma „Terrecycling”, fiind fixată ședința pentru data de 22 septembrie 2026. La fel, cu o cerere similară a venit și firma „Kirkland Grup”, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Chișinău în octombrie 2025, urmând încă să fie fixate ședințele de examinare a cauzei. Luni, 27 aprilie, Procuratura Generală a precizat că în urma acțiunilor întreprinse de oamenii legii, au fost reținute 4 persoane, iar alte 6 persoane au fost citate pentru a fi audiate în calitate de bănuiți. Într-un comunicat de presă se menționează că procurorii Secției combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale, în comun cu ofițerii Centrul Național Anticorupție, au efectuat 24 de percheziții în care au fost ridicate documente și bunuri relevante cauzei, în cadrul unei cauze penale ce vizează gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și prejudicierea intereselor unei întreprinderi de stat.

Ulterior, pe 4 mai, cele patru persoane reținute în urma perchezițiilor efectuate, au fost eliberate și plasate sub control judiciar. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.