Prima autostradă din Moldova: a fost lansată licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate al unui tronson de circa 125 km

Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat licitația pentru achiziționarea serviciilor de proiectare în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru construcția unui tronson de aproximativ 125 km al autostrăzii A8 pe teritoriul R. Moldova, care va începe la nodul rutier din Ungheni și va continua până la intersecția cu drumurile M5/R5, în apropierea satului Budești, municipiul Chișinău.

Potrivit unui comunicat emis de AND, în cadrul procesului de elaborare a studiului tehnico-economic vor fi realizate studii de trafic, expertize tehnice, evaluarea impactului asupra mediului, identificarea terenurilor necesare, soluții pentru relocarea rețelelor, documentație grafică, analize tehnico-economice, estimări de costuri, devize și altele.

„Studiul de fezabilitate va constitui baza pentru etapele ulterioare de proiectare și construcție a autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odesa. (…) Valoarea estimată a contractului este de 87 880 953 de lei, fără TVA, mijloace financiare alocate din Fondul Rutier”, a precizat Administrația Națională a Drumurilor.

Contractul de execuție pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8, care va lega România de R. Moldova, a fost semnat joi, 2 iulie. Potrivit premierului interimar al României, Ilie Bolojan, valoarea contractului este de 3,57 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Acțiunea pentru securitatea Europei (SAFE).

Potrivit lui Bolojan, durata de realizare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.