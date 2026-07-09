Prevenirea discriminării elevilor, protecția părinților avertizori de integritate și reglementarea accesului în incinta școlilor: MEC a aprobat mai multe recomandări pentru școlile din țară

Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a aprobat în ședința de miercuri, 8 iulie, trei recomandări cu scopul de a proteja normele de etică în instituțiile de învățământ.

Potrivit MEC, documentele vizează prevenirea discriminării elevilor, protejarea părinților care semnalează nereguli și reglementarea accesului în incinta școlilor, pentru a asigura un mediu mai sigur pentru toți participanții la procesul educațional.

Una dintre recomandări stabilește interzicerea marginalizării sau discriminării copiilor în funcție de contribuțiile financiare ale părinților. Consiliul de etică al MEC a subliniat că eventualele dispute financiare dintre adulți nu trebuie să afecteze elevii și că orice formă de favoritism sau presiune financiară este incompatibilă cu misiunea educațională.

O altă recomandare se referă la protecția părinților avertizori de integritate. „Aceasta stabilește obligația cadrelor didactice și a conducerii instituțiilor de învățământ de a proteja identitatea părinților care sesizează nereguli și de a preveni orice formă de hărțuire instituțională sau presiune exercitată de grup”, se arată în comunicat.

De asemenea, Consiliul de etică a aprobat o recomandare privind reglementarea accesului părinților/altor reprezentanți legali ai copiilor în incinta școlilor și organizarea unui cadru clar de interacțiune între familie și instituția de învățământ, scrie MEC, precizând că documentul prevede reguli privind accesul în spațiile educaționale și protecția cadrelor didactice.