Presiuni și atacuri îndreptate împotriva redacției NordNews. ONG-urile de media: „Hărțuirea sistematică a jurnaliștilor nu poate fi tratată drept o formă legitimă de critică”

Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă, într-o declarație, presiunile și atacurile repetate îndreptate împotriva redacției NordNews și a reprezentanților acesteia. ONG-urile subliniază că hărțuirea sistematică a jurnaliștilor, inclusiv prin intermediul platformelor online, nu poate fi tratată drept o formă legitimă de critică și nu trebuie tolerată într-o societate democratică.

Potrivit informațiilor comunicate Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an, redacția NordNews s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-ar fi intensificat după publicarea unei serii de materiale jurnalistice privind activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți.

„Inițial, presiunile s-au manifestat prin amenințări telefonice și tentative de intimidare a jurnaliștilor. Un asemenea episod a fost relatat de NordNews în articolul intitulat „Șeful Spitalului din Bălți către jurnaliștii NordNews: «Mă voi răzbuna pe voi până la sfârșitul vieții mele»”, în care au fost documentate amenințări directe la adresa jurnaliștilor. Ulterior, atacurile au căpătat un caracter public și repetitiv. Portalul NordNews este vizat în mod repetat în postările unui canal de Telegram cu o audiență semnificativă. Mesajele publicate conțin expresii jignitoare și denigratoare. Totodată, jurnaliștii și reprezentanții organizației sunt supuși unor atacuri personale și unor tentative de discreditare profesională”, se explică în declarați publicată pe 28 iulie.

ONG-urile semnatare punctează că fenomenul hărțuirii presei în mediul online nu mai poate fi tratat ca o succesiune de incidente izolate.

„Atacurile personale, etichetările degradante, amenințările și încercările de discreditare a redacțiilor care investighează subiecte de interes public exercită o presiune nejustificată asupra jurnaliștilor și afectează dreptul cetățenilor de a fi informați. Reamintim că legislația Republicii Moldova garantează libertatea presei și protejează onoarea, demnitatea, reputația profesională și siguranța persoanelor. Amenințările și celelalte acțiuni care pot întruni elementele unor fapte contravenționale sau penale trebuie investigate prompt, efectiv și imparțial de către instituțiile competente. Lipsa unei reacții adecvate poate favoriza un climat de impunitate și poate încuraja repetarea unor asemenea practici”, se arată în declarație.

Organizațiile de presă solicită în acest context organelor de drept să examineze cu maximă seriozitate amenințările semnalate de reprezentanții NordNews, să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor și să întreprindă toate măsurile prevăzute de lege pentru identificarea persoanelor responsabile și tragerea lor la răspundere.

„Încurajăm jurnaliștii și instituțiile mass-media afectate de campanii ostile să utilizeze toate mecanismele legale disponibile pentru protejarea drepturilor lor, inclusiv solicitarea dezmințirii informațiilor false, exercitarea dreptului la replică, adresarea în instanța de judecată și solicitarea reparării prejudiciilor suferite. Cerem autorilor și distribuitorilor mesajelor denigratoare să înceteze atacurile, să elimine conținuturile care conțin afirmații false sau amenințări, să prezinte scuze publice persoanelor vizate și să se abțină pe viitor de la orice formă de intimidare, hărțuire sau discreditare a jurnaliștilor”, punctează ONG-urile semnatare.

Declarația a fost emisă de Centrul pentru Jurnalism Independent. La ea s-au alătura organizațiile: