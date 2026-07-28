Cetățenii care au vârsta de peste 16 ani vor putea propune autorităților inițierea elaborării unor decizii de interes public

Cetățenii care au vârsta de peste 16 ani vor putea nu doar să formuleze recomandări asupra unor proiecte deja elaborate, ci și să propună autorităților inițierea elaborării unor decizii de interes public. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat de deputați în ședința Parlamentului din 28 iulie. Documentul urmărește să consolideze implicarea cetățenilor în procesul decizional.

Inițiativa civică va putea fi înregistrată pe platforma e-Democrație sau transmisă autorităților publice în format electronic ori pe suport de hârtie. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, aceasta trebuie să descrie problema care trebuie soluționată, să indice soluția propusă și să precizeze nivelul de acțiune vizat – național sau local. Inițiativele care conțin limbaj ofensator sau amenințări la adresa securității naționale, ordinii publice sau sănătății persoanelor nu vor fi admise.

„După depunere, autoritatea vizată va avea la dispoziție cel mult 10 zile lucrătoare pentru a verifica admisibilitatea inițiativei. Odată înregistrată, urmează etapa de susținere publică a inițiativei civice. Aceasta se va realiza exclusiv prin intermediul platformei e-Democrație, cu autentificarea utilizatorilor prin serviciile electronice guvernamentale de autentificare. Autorul inițiativei va putea alege durata campaniei de susținere, care va fi de minimum o lună și maximum șase luni”, se explică în comunicat.

Pentru a fi examinată de autorități, inițiativa civică va trebui să acumuleze un număr minim de semnături: „pentru inițiativele naționale va fi necesar sprijinul a cel puțin 10 000 de cetățeni, iar pentru inițiativele locale pragurile vor fi stabilite progresiv, în funcție de dimensiunea comunității”.

Inițiativele civice care vor colecta numărul necesar de semnături vor fi examinate oficial de autoritatea publică vizată. Dacă inițiativa nu va colecta numărul minim de semnături, aceasta va putea fi depusă repetat, astfel încât subiectele de interes public să nu fie blocate definitiv.

Tot prin platforma e-Democrație, cetățenii vor putea depune cereri de acces la informații de interes public, inclusiv cele care vizează procesul decizional.

Inițiativa legislativă introduce şi posibilitatea utilizării unor formate de participare publică, precum adunările cetățenești şi dialogurile naționale, în situațiile în care formele clasice de consultare nu sunt suficiente.

Proiectul se referă și la procesul de consultare publică a inițiativelor legislative. „Publicarea consultărilor pe platforma particip.gov.md va deveni obligatorie, iar termenele de consultare vor fi extinse, oferind cetățenilor și organizațiilor interesate mai mult timp pentru analiza propunerilor și transmiterea recomandărilor”, punctează Legislativul.

Proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. După adoptare, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar mecanismul inițiativei civice va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2028.