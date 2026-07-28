VIDEO Ședința Legislativului. Denunțarea unui acord cu CSI, ratificarea a două tratate internaționale în domeniul maritim și modificarea unor acte normative, susținute de deputați

Parlamentul are o nouă ședință pe 28 iulie. Conform agendei, deputații vor examina, printre altele, proiectul de lege privind modernizarea sistemului de management al resurselor umane în administrația publică centrală, proiectul privind participarea publică în procesul decizional, precum și reforma „Restart în educație”. Totodată, agenda include proiecte ce țin de aderarea R. Moldova la instrumente juridice internaționale, ratificarea unor acorduri și convenții, modificarea cadrului legal în domeniul infrastructurii rutiere, culturii și protecției fondului cinegetic.

UPDATE 17:30 Ședința a fost declarată închisă.

UPDATE 17:30 Examinarea proiectul de lege cu privire la reforma „Restart în educație” av fi examinat în ședința de joi, 30 iulie, la solicitarea Ministerului Educației și a cercetării.

UPDATE 17:22 Legislativul a susținut proiectul de lege privind promovarea eticii profesionale și modernizarea sistemului de management al resurselor umane în administrația publică, aprobat de Parlament în lectura a doua. Documentul prevede că recrutarea funcționarilor publici în cadrul autorităților administrației publice va fi modernizată prin introducerea unui sistem de recrutare semicentralizat.

Sistemul propus presupune organizarea centralizată, de către Cancelaria de Stat, a etapei de testare generală, în timp ce interviul și selecția finală vor rămâne în responsabilitatea fiecărei autorități publice. Practici similare sunt deja aplicate în mai multe state europene, printre care România, Albania și țările baltice, iar autoritățile din Republica Moldova intenționează să piloteze noul sistem în perioada 2027–2028.

UPDATE 16:40 Parlamentul a susținut în prima lectură modificări la Legea vânătorii şi a protecției fondului cinegetic.

UPDATE 15:30 Deputații au susținut în prima lectură denunțarea unui acord considerat depășit privind colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI).

UPDATE 15:30 R. Moldova ratifică două tratate internaționale în domeniul maritim, menite să consolideze protecția navigatorilor și siguranța navelor de pescuit, aliniind legislația națională la standardele internaționale în domeniu. Parlamentul a votat în două lecturi ratificarea Convenției privind munca în sectorul maritim a Organizației Internaționale a Muncii, adoptată la Geneva în 2006, precum și a Acordului de la Cape Town din 2012 privind siguranța navelor de pescuit, adoptat sub egida Organizației Maritime Internaționale.

UPDATE 14:40 Legislativul a votat în prima lectură o inițiativă legislativă care prevede că evaluarea siguranței rutiere la nivelul întregii rețele de drumuri din țară va fi realizată cel puțin o dată la cinci ani.

UPDATE 12:37 Parlamentul a luat o pauză până la 13:20.

UPDATE 12:20 Proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială a fost votat în prima lectură.

UPDATE 12:08 Cu 52 de voturi pentru, parlamentarii au susținut proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității. Proiectul vizează ajustări la două legi care reglementează cadrul asigurării egalității.

UPDATE 12:07 Luările de cuvânt pe marginea proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității au fost suspendate, la cererea fracțiunii PAS și cu votul a 47 de deputați. Se întâmplă după ce în cadrul luărilor de cuvânt, mai mulți deputați din opoziție au venit cu mesaje discriminatorii, ce instigă la ură.

UPDATE 11:06 Parlamentul a votat proiectul de lege privind participarea publică în procesul decizional. Astfel, cetățenii care au vârsta de peste 16 ani vor putea nu doar să formuleze recomandări asupra unor proiecte deja elaborate, ci și să contribuie la stabilirea agendei decizionale.

Inițiativa civică va putea fi înregistrată pe platforma e-Democrație sau transmisă autorităților publice în format electronic ori pe suport de hârtie.

Tot prin platforma e-Democrație, cetățenii vor putea depune cereri de acces la informații de interes public, inclusiv cele care vizează procesul decizional.

UPDATE 10:53 În paralel cu ședința plenară, în fața clădirii Parlamentului are loc un protest organizat de opoziție împotriva majorării tarifelor.

UPDATE 10:40 A fost adoptată ordinea de zi.