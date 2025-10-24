Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea al Regatului Unit

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord l-a primit pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Castelul Windsor, potrivit unui comunicat al Președinției din Ucraina.

Șeful statului ucrainean și-a exprimat recunoștința față de Regele Charles și întregul Regat Unit pentru sprijinul lor neclintit față de poporul ucrainean, precum și pentru mesajele lor publice puternice în sprijinul Ucrainei și al căutării păcii pentru țară.

„Volodimir Zelenski l-a informat pe Regele Charles al III-lea despre situația din Ucraina și despre provocările actuale cu care se confruntă cetățenii ucraineni”, potrivit comunicatului Președinției ucrainene.

Președintele Zelenski a subliniat, de asemenea, recenta vizită a Prințesei Regale la Kiev și importanta sa misiune umanitară axată pe copiii și familiile afectate de război.

Potrivit presei din Ucraina, aceasta este a treia lor întâlnire din acest an. La sosirea la Castelul Windsor, președintelui Ucrainei i s-a adus un salut regal și s-a intonat imnul național ucrainean.

Pe 24 octombrie, Coaliția Voluntarilor organizează o întâlnire la Londra. Unii participanți vor participa personal, în timp ce alții se vor alătura online. Potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, garanțiile de securitate europene în cadrul Coaliției Voluntarilor sunt deja în curs de pregătire.