Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul de Externe, Mihai Popșoi, vor efectua o vizită în SUA. Ce întrevederi vor avea aceștia

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, la Washington, președintele Parlamentului, Igor Grosu, are planificate întrevederi cu mai mulți membri ai Senatului și ai Camerei Reprezentanților. De asemenea, agenda vizitei de lucru mai include discuții cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, precum și ai Casei Albe – Andy Baker, adjunct al Consilierului pentru Securitate Națională și Charles McLaughlin, senior director pentru Europa și Rusia.

„Discuțiile vor viza consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite, aprofundarea dialogului politic și extinderea cooperării în domeniile securității, economiei și democrației”, scrie în comunicat.

De asemenea, este menționat că Igor Grosu se va întâlni cu moldovenii stabiliți în Washington, Chicago și statul Carolina de Nord, cu care va discuta despre situația actuală din Republica Moldova și prioritățile de pe agenda Parlamentului de legislatura a XII-a.

Vlad Kulminski, amabasadorul R. Moldova în SUA, a scris într-o postare că această deplasare „arată foarte clar ritmul și profunzimea relației dintre Republica Moldova și Statele Unite”.

„De la Casa Albă, Camera Reprezentanților, Senat și Departamentul de Stat, până la dialoguri strategice cu marile think-tank-uri americane și vizita la Communism Victims Memorial, un loc simbolic pentru înțelegerea drumului nostru democratic”, a declarat Vlad Kulminski.

În cadrul deplasării, ministrul Mihai Popșoi va acorda interviuri pentru Fox News, CNN, Newsmax, Foreign Affairs și The Washington Post.

Pe data de 6 decembrie, viceprim-ministrul, la fel, se va întâlni cu reprezentanții comunității moldovenești din Chicago și va vizita două companii gestionate de cetățeni ai Republicii Moldova.