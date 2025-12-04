Președintele Judecătoriei Chișinău în perioada guvernării lui Plahotniuc și o judecatoare au picat evaluarea externă. Raport pozitiv în privința unui candidat la funcția de judecător la CSJ

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința a trei judecători. Este vorba despre Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia, Radu Țurcanu și Sergiu Stratan, de la Judecătoria Chișinău.

În urma evaluării, Comisia a constatat că judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia nu a promovat evaluarea, iar judecătorul Radu Țurcanu de la Judecătoria Chișinău, la fel, nu a promovat evaluarea. Totodată, judecătorul Sergiu Stratan, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, a promovat evaluarea.

Radu Țurcanu a fost președinte la Judecătoria Chișinău în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc.

Sergiu Stratan face parte din completul de judecată care examinează dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Tot el examinează dosarul în care controversatul om de afaceri Veaceslav Platon este acuzat de fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor ori a altor instrumente de plată false.

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a aprobat rapoartele corespunzătoare, care au fost transmise Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru analiză și adoptarea deciziilor finale. Conform procedurii, CSM urmează să examineze rapoartele în ședință publică și să decidă asupra acceptării sau respingerii acestora.

Rapoartele devin publice în termen de trei zile de la expirarea perioadei de contestare sau după pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supremă de Justiție.

Detalii despre cei trei magistrați

Sofia Aramă a fost numită în funcția de judecătoare în decembrie 2014, iar din decembrie 2019 a fost numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședintă al Judecătoriei Cimișlia.

În 2025, Aramă a candidatat la funcția de membră în Consiliul Disciplinar al CSM, însă nu a trecut evaluarea. Aceasta a contestat decizia prin care nu a promovat evaluarea integrității, dar a pierdut litigiul la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Judecătorul Sergiu Stratan, care activează în sistemul judecătoresc începând cu 2015, este unul din magistrații specializați, care examinează cauzele penale trimise în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție (PA). Pe masa magistratului a ajuns, în martie 2024, dosarul penal în care deputata transfugă Irina Lozovan și soțul ei, Pavel Gîrleanu, au fost condamnați penal pentru finanţarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electoral. Irina Lozovan a fost condamnată la 6 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, iar soțul ei s-a ales cu 5 ani de închisoare.

În iulie 2024, Sergiu Stratan a fost desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să execute interimatul funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Radu Țurcanu este magistrat din 2007, când a fost numit la Judecătoria Botanica. În 2014, a fost ales vicepreședinte al instanței, iar în 2017 devine președinte al Judecătoriei Chișinău, în urma unui concurs în care a fost singurul candidat înscris în cursă.

În luna octombrie 2021, ZdG a scris că, în iunie 2019, printr-o hotărâre a CSM, Radu Țurcanu este înlăturat de la exercitarea funcției administrative în cadrul Judecătoriei Chișinău, până la o decizie definitivă luată în urma informației prezentate de judecătorul Mihail Murguleț, care a depus la CSM o notă informativă, denunțând faptul că, în 2018-2019, a fost supus unor atacuri nejustificate din partea președintelui CSJ, Ion Druță, președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, și vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani, Corneliu Guzun.

Murguleț susținea că atacurile fuseseră precedate de tentative de imixtiune în activitatea sa de înfăptuire a justiției din partea lui Radu Țurcanu, care a intervenit cu solicitarea de anulare a unei măsuri de asigurare aplicate în cadrul unei cauze civile. Pentru că s-ar fi opus, „în privința lui s-au început atacuri denigratoare, cu concursul Inspecției judiciare, fiindu-i intentate cauze disciplinare și aplicate două sancțiuni disciplinare”. Acțiunea de înlăturare din funcție a lui Radu Țurcanu s-a produs după plecarea PDM-ului condus de Vladimir Plahotniuc de la guvernare.

Înlăturarea acestuia din funcția de conducere a fost anulată prin hotărârea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, judecătorul exercitând funcția de președinte al instanței până la data expirării mandatului – 26 mai 2021.