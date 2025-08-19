Președintele Consiliului European, după summitul de la Washington: „Procesul de aderare a Ucrainei la UE trebuie să avanseze”

Președintele Consiliului European (CE), Antonio Costa, a declarat marți, 19 august, că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze și că liderii europeni trebuie să participe la viitoarele negocieri de pace alături de oficiali din Ucraina, Rusia și Statele Unite, notează Reuters.

Costa, care a informat membrii instituției despre summitul de luni de la Washington printr-o videoconferință la Lisabona, a declarat reporterilor că, deși mai sunt multe de făcut și nu există garanții de succes, însăși posibilitatea unei întâlniri bilaterale între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și dictatorul rus Vladimir Putin reprezintă „un progres enorm”.

„Acum trebuie să transformăm această posibilitate în realitate, pentru ca întâlnirea să aibă loc și să fie un succes”, a spus el, solicitând organizarea „cât mai curând posibil” a unor discuții mai ample cu participarea liderilor europeni.

El a subliniat, de asemenea, că disponibilitatea Washingtonului de a participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina este „extrem de importantă”.

„Baza pentru potențialele garanții de securitate o constituie propriile forțe armate ale Ucrainei, a căror capacitate trebuie consolidată”, a afirmat Costa, adăugând că viitorul Ucrainei nu se rezumă doar la măsurile de securitate, ci și la perspectivele de stabilitate și prosperitate pe care le-ar aduce aderarea la UE.

Între timp, blocul va continua să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a opri războiul. Liderii europeni pregătesc un alt pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse.

Pe 18 august, președintele SUA, Donald Trump, a avut o întâlnire la Washington, cu Volodimir Zelenski, președinții Finlandei și Franței, Alexander Stubb și Emmanuel Macron, cu prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, cu șeful guvernului italian, Giorgio Meloni.

De asemenea, la întâlnire au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În cadrul întâlnirii, Trump l-a sunat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu care, potrivit șefului Casei Albe, a discutat perspectivele unei întâlniri între liderul rus și Zelenski, urmată de negocieri trilaterale.

Potrivit asistentului președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov, liderii Rusiei și SUA s-au pronunțat în favoarea continuării consultărilor directe între Moscova și Kiev, fiind luată în considerare și ideea de a le intensifica.