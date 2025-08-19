LIVE TEXT Trump spune că lucrează la organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1272

UPDATE 01:15 Negocierile dintre Trump, Zelenski și liderii UE s-au încheiat, a declarat administrația președintelui SUA, citată de Meduza. Politicienii se află încă la Casa Albă.

UPDATE 01:13 Trump a scris pe Truth Social că a început pregătirile pentru o posibilă întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski.

„La finalul întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, la o locație care urmează să fie stabilită, între președintele Putin și președintele Zelenski”, a scris el.

Potrivit acestuia, locul de desfășurare va fi stabilit ulterior. După aceasta, ar putea avea loc o întâlnire trilaterală la care va participa și Trump, a menționat președintele american.

Trump a mai declarat că în cadrul discuțiilor de astăzi s-a vorbit și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, care, potrivit lui, „vor fi furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”.

UPDATE 01:05 Kremlinul a confirmat convorbirea telefonică dintre Trump și Putin. Potrivit lui Iuri Ușakov, consilierul lui Putin, convorbirea a avut loc acum jumătate de oră și a fost „sinceră” și „foarte constructivă”. Trump l-a informat pe Putin despre negocierile cu Zelenski și liderii țărilor europene. În plus, președinții Rusiei și SUA s-au pronunțat în favoarea negocierilor directe între delegațiile Rusiei și Ucrainei, potrivit Novaia Gazeta Europe.

UPDATE 00:42 Potrivit surselor BBC, discuțiile dintre Zelenski, Trump și liderii europeni au fost reluate în Biroul Oval.

UPDATE 00:29 Surse din delegația ucraineană de la Casa Albă au declarat pentru BBC că președinții Trump și Zelenski se află încă în clădire pentru a purta mai multe discuții, „probabil într-un format diferit”. Sursele au mai precizat că interviul lui Zelenski cu Fox News, planificat anterior pentru ora 01:00, a fost anulat.

UPDATE 00:08 Purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei, Serghei Nikiforov, a confirmat că întâlnirea privată dintre Trump, Zelenski și liderii europeni s-a încheiat. El a subliniat că liderii rămân la Casa Albă pentru a continua negocierile, probabil într-un alt format. Nu se știe dacă președintele SUA a reușit să-l contacteze pe Vladimir Putin și să-i povestească despre desfășurarea negocierilor, relatează Novaia Gazeta Europe.

UPDATE 00:00 Întâlnirea dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă s-a încheiat, au informat surse ale Suspilne. Despre același lucru scrie și Ukrinform, cu referire la sursele sale.

UPDATE 23:52 Rusia, în ciuda negocierilor, a lansat drone asupra Ucrainei. În prezent, peste țara veicină au fost înregistrate aproximativ 40 de drone, scrie Unian.

De asemenea, există semne care indică pregătirea Rusiei pentru a lansa un atac cu rachete în viitorul apropiat: au fost observate comunicații ale punctelor de control ale aviației strategice VKS ale Rusiei pe frecvența de luptă.

UPDATE 23:47 Trump a întrerupt negocierile cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Acest lucru a fost raportat de Sky News și Bild, citate de Novaia Gazeta Europe.

UPDATE 23:42 Donald Trump, fără să știe că microfonul său era pornit, a repetat înaintea negocierilor cu Zelenski și liderii europeni că, în opinia sa, Putin dorește pacea.

„Înțelegeți, mi se pare că (Putin, n.r.) vrea să încheie o înțelegere. Înțelegeți? Oricât de nebunesc ar suna”, a spus Trump în momentul în care toți oaspeții se apropie de masă și încep să se așeze.

UPDATE 22:24 Liderii tuturor țărilor prezente au reiterat necesitatea de a oferi Ucrainei garanții de securitate. În încheiere, Trump a declarat că în una sau două săptămâni „vom ști dacă putem încheia pacea”. Cu aceasta s-a încheiat partea publică a întâlnirii dintre Trump, Zelenski și liderii Uniunii Europene.

UPDATE 22:17 „Nu-mi pot imagina ca următoarea întâlnire să aibă loc fără adoptarea unui acord de încetare a focului”, a comentat cancelarul german Merz.

Premierul italian Meloni spune că o condiție prealabilă pentru orice pace este garantarea securității. Ea a menționat în special modelul de protecție similar articolului 5 din Tratatul NATO. Despre acesta a vorbit și premierul britanic Starmer. El a adăugat că, pe lângă discuțiile despre securitatea Ucrainei, trebuie să se vorbească și despre securitatea Europei.

Captură de ecran: BBC/ YouTube

UPDATE 22:07 Zelenski a declarat că discuția cu Trump a fost foarte bună.

„Am vorbit despre niște momente foarte sensibile, inclusiv despre securitate. (…) În al doilea rând este vorba despre aspectul umanitar, care este foarte important”, a spus Zelenski. Președintele Ucrainei și-a exprimat speranța ca „toate momentele sensibile”, inclusiv cele ce țin de teritorii, să fie discutate la întâlnirea trilaterală cu Putin. „Sper foarte mult că președintele Trump va fi prezent”, a conchis Volodimir Zelenski.

UPDATE 21:59 Trump a ținut un scurt discurs înaintea discuțiilor cu liderii europeni, în care le-a făcut complimente acestora. El a precizat că urmează să discute despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și să stabilească „care țară și ce va oferi”. În plus, el a afirmat că țările europene trebuie să ia asupra lor cele mai multe obligații. Totodată, el a spus că urmează să se discute despre posibilul „schimb de teritorii”.

UPDATE 21:50 Întâlnirea bilaterală s-a încheiat. Trump și Zelenski au părăsit pentru scurt timp Biroul Oval pentru a poza alături de liderii europeni, apoi s-au îndreptat spre întâlnirea cu liderii europeni.

Foto: Unian

UPDATE 21:45 În Biroul Oval, de cealaltă parte a biroului Resolute, unde erau așezați Donald Trump și Volodimir Zelenski, a fost expusă o hartă mare a Ucrainei, scrie BBC.

Partea estică a țării, marcată cu roz, ilustrează teritoriul controlat în prezent de forțele militare ruse – aproximativ 20% din țară.

UPDATE 20:48 Cei doi președinți au plecat să vorbească în spatele ușilor închise. Presa a păsărit biroul oval.

Președinții Ucrainei și SUA au răspuns la întrebările jurnaliștilor în Biroul Oval timp de 24 de minute, după care au plecat la negocieri, notează BBC.

Liderii europeni și șefii UE și NATO i-au așteptat într-o altă încăpere și nu au participat la conferința de presă.

Trump și Zelensky nu au răspuns la nicio întrebare concretă despre condițiile unui eventual acord de pace sau garanțiile de securitate pentru Ucraina.

UPDATE 20:46 Volodimir Zelenski a informat că este pregătit să organizeze alegeri prezidențiale.

„Suntem pregătiți să organizăm alegerile prezidențiale. Trebuie să asigurăm securitatea. Avem nevoie de un acord de pace”, a declarat Zelenski, potrivit Meduza.

UPDATE 20:43 Zelenski a spus că este gata pentru o întâlnire trilaterală.

„Trăim în fiecare zi sub amenințarea unor atacuri care duc la decese. Trebuie să punem capăt acestu război și avem nevoie de sprijinul american și european pentru acest lucru. Suntem gata pentru o întâlnire trilaterală, ceea ce reprezintă un semnal foarte bun”, a zis președintele Ucrainei, citat de G4media.

UPDATE 20:40 Trump a declarat că, dacă astăzi nu se va încheia acordul privind Ucraina, Washingtonul va înceta să mai sprijine Kievul.

„Astăzi va fi fie o înțelegere, fie nu va fi. Dacă nu va fi, sprijinul acordat Ucrainei va înceta”, a declarat Trump, potrivit Unian.

UPDATE 20:36 Trump a spus că nu poate oferi comentarii cu referire la aderarea Ucrainei la NATO, dar a spus că va oferi garanții de securitate „foarte bune” Ucrainei.

UPDATE 20:33 Președintele Donald Trump nu a exclus trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui eventual acord de pace, scrie CNN.

„Vă vom informa despre asta, poate mai târziu astăzi”, a spus Trump.

Deschiderea sa față de trimiterea trupelor americane în Ucraina ar putea duce la o schimbare majoră, întrucât Ucraina consideră că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru orice eventual acord de pace cu Rusia.

Trump a spus că Europa va prelua inițiativa în asigurarea păcii, dar că SUA se vor implica.

„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că se află acolo, în Europa. Dar noi îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicați”, a spus el.

Trump a spus că, dacă ar exista un acord de pace, acesta ar fi respectat.

„Cred că, dacă vom ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a spus el.

UPDATE 20:31 „Este o mare onoare pentru noi să îl vedem pe președintele Ucrainei. Întâlnirea cu Putin a fost bună, există șanse să obținem rezultate. Dacă totul va decurge bine astăzi, va avea loc o întâlnire trilaterală”, a declarat Trump, citat de Unian.

UPDATE 20:29 Cei doi președinți au răspuns, scurt, întrebărilor presei, relatează hotnews. „Acesta este războiul lui Biden, nu al meu. Poporul Ucrainei suferă, e timpul să se facă pace”, a spus Donald Trump. „Vrem ca pacea să dureze, nu pentru doi ani și să ne trezim cu același nenorocire apoi, ca în acest război”, a adăugat el.

Ambii președinți au fost foarte rezervați și au parat întrebările, nu au dat detalii despre ce urmează să negocieze.

UPDATE 20:23 Așezat lângă Donald Trump în Biroul Oval, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit președintelui american pentru „eforturile personale” depuse pentru a opri războiul Rusiei în Ucraina, notează CNN.

UPDATE 20:23 Zelenski a sosit la Casa Albă. El s-a întâlnit deja cu președintele SUA, Donald Trump. De data aceasta, Zelenski a purtat un sacou negru la negocieri. Potrivit The Wall Street Journal, Casa Albă i-a cerut anterior președintelui Ucrainei să se prezinte la întâlnire în costum și cravată.

UPDATE 20:10 Toți liderii europeni au sosit pentru întâlnirea de astăzi de la Casa Albă. Ei se află acum în reședința executivă, în timp ce așteaptă sosirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

UPDATE 19:47 Liderii europeni au început să sosească la Casa Albă, înaintea reuniunii multilaterale cu președintele Donald Trump, scrie CNN.

În total, șase dintre cei șapte lideri europeni au sosit la Casa Albă pentru întâlnirea de astăzi. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost primul lider care a sosit luni la Casa Albă. El a fost întâmpinat de șefa protocolului Monica Crowley. Președintele francez Emmanuel Macron este încă în drum spre întâlnire. El a aterizat deja la Aeroportul Internațional Dulles, în afara Washingtonului.

UPDATE 17:25 Președintele Volodimir Zelenski a mulțumit generalului Keith Kellogg pentru întâlnirea pe care a avut-o la Washington luni, 18 august. Zelenski a menționat că președintele SUA Donald Trump a invitat Ucraina și alte țări europene la Washington pentru discuții.

„Îi mulțumesc generalului Kellogg pentru întâlnire și pentru colaborarea cu echipa noastră. Președintele Trump a invitat astăzi Ucraina și alte țări europene la Washington – aceasta este prima întâlnire într-un astfel de format și este foarte serioasă. Când se discută despre pace pentru o țară din Europa, aceasta înseamnă pace pentru întreaga Europă. Suntem gata să continuăm să depunem eforturi maxime pentru a pune capăt războiului și pentru a asigura o securitate fiabilă. Acestea sunt problemele cheie. Noaptea trecută, atacurile rusești asupra orașelor noastre au continuat – printre cei uciși s-au numărat doi copii, iar zeci de oameni au fost răniți. Oamenii dormeau pur și simplu când armata rusă a lansat atacuri asupra orașelor. Am discutat despre situația de pe câmpul de luptă și despre puternicele noastre capacități diplomatice – ale Ucrainei și ale întregii Europe, împreună cu America. Rusia poate fi forțată să facă pace doar prin forță, iar președintele Trump are această forță. Trebuie să facem totul cum trebuie pentru a realiza pacea”, a scris Volodimir Zelesnki.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află într-o vizită la Washington, acolo unde urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

UPDATE 14:15 Rusia își redistribuie trupele în regiunea Zaporijjea pentru a face o nouă ofensivă în regiunea parțial ocupată din sud-estul Ucrainei, a declarat comandantul suprem Oleksandr Sârskii într-un interviu, scrie The Kyiv Independent.

„Scopul este să străpungă apărarea noastră și să avanseze adânc în teritoriul. Scopul lor, desigur, este să ocupe întreaga regiune”, a spus Sârskii.

Moscova ocupă în prezent aproximativ 70% din regiunea Zaporijjea, dar capitala regională rămâne sub control ucrainean.

„Începând de astăzi, operațiunile de intensitate redusă continuă acolo în regiunea Zaporijjea. Cu toate acestea, în urmărirea obiectivelor și instrucțiunilor președintelui rus Vladimir Putin, armata rusă încearcă, de asemenea, să dea o lovitură puternică, care a fost inițial planificată acum un an”, a spus Sârskii.

Potrivit lui Sârskii, situația de pe linia frontului este dificilă, forțele rusești concentrându-se pe zona din apropierea orașului Pokrovsk, în regiunea Donețk, și în regiunea Zaporijjea. Alte zone prioritare pentru Rusia ar putea fi zona din apropierea orașului Novopavlivka, în regiunea Dnipropetrovsk, și în jurul orașului Lyman, în regiunea Donețk.

Regiunea Zaporijjea, situată în sud-estul Ucrainei, se învecinează la nord cu regiunea Dnipropetrovsk, la est cu regiunea Donețk și la sud cu regiunea Herson. De asemenea, găzduiește Centrala Nucleară Zaporijjea, ocupată de Rusia, cea mai mare instalație nucleară din Europa.

UPDATE 11:41 17 persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare regionale, Ivan Fedorov.

„Numărul victimelor în urma atacului inamic asupra Zaporijjea a crescut la 17 persoane (…). Explozia a avariat clădiri rezidențiale, spații comerciale și a distrus parțial parcul de autobuze. La locul impactului a izbucnit un incendiu – salvatorii, polițiștii și medicii sunt la fața locului”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 09:18 Armata rusă a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, înainte de întrevederea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, notează presa ucraineană.

În Harkiv, cel puțin 18 persoane au fost rănite și patru au murit, printre care o fetiță de un an și jumătate și un băiat de 16 ani, a raportat guvernatorul regional Oleg Sinegubov pe 18 august. Mai multe clădiri au fost avariate, dar și câteva vehicule.

Operațiunile de salvare continuă la locul atacurilor rusești, începând cu ora 08:00.

Primarul orașului Harkiv, Ihor Terekhov, a raportat anterior că o rachetă a lovit o clădire rezidențială dintr-un district din Harkiv.

Explozia a fost auzită și în orașul Sumî, din nord-estul țării, în jurul orei 22:45, ora locală. Oleg Hrihorov, guvernatorul regiunii Sumî, a declarat că o rachetă a lovit o instituție de învățământ din oraș. Nu au fost raportate victime.

UPDATE 08:06 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a ajuns la Washington, acolo unde urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

„Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, vom garanta în mod eficient securitatea și că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător președintelui Trump, tuturor americanilor și tuturor partenerilor și aliaților noștri pentru sprijinul și asistența lor neprețuită”, accentuează liderul de la Kiev într-o postare pe Facebook.

„Am ajuns la Washington, mâine (luni, n.red.) mă voi întâlni cu președintele Trump. Mâine (luni, n.red.) vom discuta și cu liderii europeni. Îi sunt recunoscător președintelui Donald Trump pentru invitație. Cu toții împărtășim dorința puternică de a pune capăt acestui război rapid și în mod fiabil. Iar pacea trebuie să fie durabilă. Nu așa cum a fost acum câțiva ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul țării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur și simplu acest lucru pentru un nou atac. Sau când Ucrainei i s-au acordat așa-numitele „garanții de securitate” în 1994, dar acestea nu au funcționat.