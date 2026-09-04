Președintele Adunării Populare a Găgăuziei pleacă din partidul lui Cavcaliuc, după ce acesta a fost exclus de pe lista formațiunilor care pot participa la alegerile din Găgăuzia, și vine cu acuzații

Valentin Gaidarji, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, părăsește Partidul Politic „Acasă Construim Europa” (PACE), condus de fostul șef interimar al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc. Acesta și-a prezentat cererea de demisie pe 4 septembrie 2026. Într-un video publicat pe pagina de Facebook a lui Cavcaliuc, Gaidarji afirmă că pleacă din formațiune din cauza unor „circumstanțe create artificial de instituțiile statului”, și anume excluderea partidului PACE de pe lista partidelor care au dreptul să participe la alegerile din Găgăuzia din 15 noiembrie 2026.

„Este o decizie foarte dureroasă. Sunt unul dintre cofondatorii acestui partid, creat de patrioți și profesioniști, în care am crezut și cred în continuare că poate aduce beneficii Republicii Moldova și cetățenilor săi. Fac acest pas nu pentru că mi s-ar fi schimbat convingerile politice, ci din cauza unor circumstanțe create artificial de instituțiile statului. Comisia Electorală Centrală a exclus partidul PACE de pe lista formațiunilor care au dreptul să participe la alegerile din Găgăuzia din 15 noiembrie 2026. Am motive serioase să cred că această excludere a fost făcută în mod deliberat, cu scopul de a-mi bloca participarea la alegeri sau de a mă atrage într-o capcană – astfel încât, dacă aș candida pe listele partidului, să fiu ulterior exclus prin mecanisme camuflate”, a declarat Gaidarji.

Acesta a menționat că oe 31 august a depus o contestație la Curtea de Apel Chișinău împotriva acestei decizii. El afirmă însă că instanța tergiversează examinarea acesteia.

„Curtea a solicitat partidului documentele până la 4 septembrie 2026, ora 17:00 (vineri seara), și abia după aceea va examina cazul. Însă termenul pentru a decide dacă pot candida din partea partidului sau independent expiră chiar astăzi. Aceasta este o capcană clasică pusă la cale de instituțiile statului, care creează aparența respectării procedurilor, dar acționează coordonat și cu unicul scop de a ne compromite și discredita. Cazul PACE va fi examinat abia după 5 septembrie – termenul de 70 de zile prevăzut de lege pentru posibilitatea de a candida independent. Astfel, ambele uși îmi sunt închise: nu pot candida nici pe listele partidului, nici în calitate de candidat independent”, a afirmat el.

Mai mult, acesta a venit cu acuzații la adresa la vicepreședintelui CEC, Pavel Postica.

„La 1 septembrie 2026, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, m-a sunat și a exercitat presiuni asupra mea pentru a părăsi partidul PACE. El a făcut acest apel exact în perioada în care contestația mea se afla deja pe rolul instanței. Acest fapt demonstrează că există o înțelegere coordonată între instituțiile statului în ceea ce privește partidul PACE și că se știe deja că înregistrarea partidului va fi refuzată – doar că decizia va fi anunțată după 6 septembrie, pentru a nu-mi lăsa nicio șansă”.

Ce spune Postica

În ședința CEC din 1 septembrie, Pavel Postica a declarat că au fost scoase din cursa electorală partidele politice „care nu corespund prevederilor legale, adică cele care fie nu au prezentat la Agenția Servicii Publice informații privind persoanele din conducerea partidelor, care sunt obligate sa depună declarația de avere și interese personale, fie prin hotărâri judecătorești definitive activitatea acestor partide politice este limitată sau ele sunt dizolvate”.

Totodată, acesta a menționat că a discutat cu președintele Adunării Populare a Găgăuziei, însă, potrivit lui, în discuție s-a încercat clarificarea aspectului privind data alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.