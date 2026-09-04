Parlamentul denunță încă un acord cu CSI 

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind împrumutul interbibliotecar în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI), care reglementa schimbul fizic de publicații între fondurile documentare ale bibliotecilor naționale din statele membre ale CSI.

Potrivit unui comunicat al Legislativului, propunerea de denunțare a fost înaintată de Ministerul Culturii, care argumentează că, în prezent, majoritatea schimburilor și mecanismelor de cooperare biblioteconomică se desfășoară în format digital, iar sistemul prevăzut de acord presupune costuri ridicate pentru expedierea internațională a publicațiilor în format fizic.

Biblioteca Națională a R. Moldova va putea continua colaborarea internațională, inclusiv cu bibliotecile din statele membre ale CSI, prin intermediul rețelelor profesionale internaționale, precum IFLA (Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci) și EBLIDA (Biroul European al Asociațiilor de Bibliotecă, Informare și Documentare).

„În acest context, menținerea mecanismelor instituite în cadrul CSI nu mai este considerată necesară, mai ales în contextul evoluțiilor geopolitice din regiune și al reorientării priorităților externe ale Republicii Moldova”, menționează Ministerul Culturii.

Acordul a fost semnat în 1999, la Rostov, și este însoțit de un protocol adițional, propus, de asemenea, spre denunțare. Demersul se înscrie în procesul de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI, fiind determinat de ineficiența aplicării sale în beneficiul Republicii Moldova.

Proiectul de lege va fi examinat de Parlament în lectura a doua.