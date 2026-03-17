Președinta, despre drona găsită la Tudora: „Rusia încalcă în mod repetat suveranitatea noastră”

Drona găsită în dimineața zilei de marți, 17 martie, pe un câmp din satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, reprezintă „o amenințare la adresa cetățenilor noștri”. Afirmația îi aparține președintei Maia Sandu, care a venit cu o postare pe X cu referire la caz.

„O dronă rusească, găsită astăzi în satul moldovenesc Tudora, a fost evaluată ca transportând explozibili. Aceasta reprezintă o încălcare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor noștri. Rusia încalcă în mod repetat suveranitatea noastră și pune în pericol viața poporului nostru”, a scris președinta.

Drona depistată marți, 17 martie, în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, a fost detonată în condiții de maximă siguranță, a informat Guvernul. În urma cercetărilor de la fața locului, geniștii din Batalionul de Geniu „Codru”, împreună cu specialiștii din Inspectoratul General de Poliție, au identificat drona ca fiind de tip Gheran-2.

„Drona conținea explozibil, care prezenta pericol pentru populație. Geniștii au înlăturat riscul de explozie, fiind eliminată sursa de energie către explozibil.

Specialiștii militari au constatat că drona avea încărcătura termobarică cu bile de împrăștiere”, a punctat Executivul.