Agenția de Mediu interzice pescuitul pe porțiunea Naslavcea–Dubăsari a fluviului Nistru

Pescuitul a fost interzis pe porțiunea Naslavcea–Dubăsari a fluviului Nistru, anunță Agenția de Mediu. Decizia a fost luată drept măsură de precauție și pentru a evita orice risc, în contextul poluării cu petrol a apei râului Nistru.

„Se limiteaza dreptul la pescuitul sportiv, amator si de agrement in fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea pana la lacul de acumulare Dubasari inclusiv, in perioada de la 13 martie 2026 pana la 01 aprilie 2026”, se arată în ordinul emis de Agenția de Mediu pe 13 martie.

Marți, 10 martie, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru, subliniind că instituțiile au preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din cauza unei pete de produse petroliere care a ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru.

Pe 12 martie, Ministerul Mediului a informat că substanța petrolieră continuă să se reverse dinspre Ucraina și ajunge în râul Nistru. Ministerul a recomandat administrației să sisteze alimentarea cu apă și îndeamnă cetățenii să nu folosească apa din râu din această zonă pentru uz casnic sau pentru animale.

Vineri, 13 martie, Guvernul a informat că partea ucraineană intervine pe malul lor de Nistrului. „Pe baza datelor de laborator, care arată depășirea limitelor admise în zona Naslavcea, am fost nevoiți să ridicăm gradul de alertă pentru locuitorii din regiune. În aceste condiții, nivelul de risc este stabilit la galben”, au anunțat autoritățile.

Guvernul a punctat că „dacă situația o va impune”, autoritățile vor sista temporar aprovizionarea cu apă pentru unele localități din nordul R. Moldova.