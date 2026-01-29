Premier Energy anunță că energia electrică a fost restabilită în toate localitățile afectate de condițiile meteo nefavorabile

În rețelele de medie tensiune afectate de condițiile meteo nefavorabile au fost finalizate lucrările de restabilire a serviciului, anunță Premier Energy Distribution. Potrivit unui comunicat, toate forțele sunt concentrate acum pe înlăturarea defecțiunilor de rețelele de joasă tensiune.

Conform situației operative de la ora 19:30, energia electrică a fost restabilită în toate localitățile afectate.

„Pe parcursul ultimelor zile, activitatea s-a desfășurat în condiții extrem de dificile. Echipele operative au intervenit pe vânt și ploaie, la temperaturi scăzute, în condiții de ceață densă, fiind expuse riscurilor generate de instabilitatea vremii. Unul dintre factorii majori care a îngreunat lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost chiciura groasă depusă pe conductoare, care, atingând grosimi de până la 10 cm, a provocat ruperea conductoarelor și deteriorarea pilonilor”, a precizat compania.

În prezent, toate eforturile operatorului de distribuție sunt orientate în continuare spre soluționarea degajamentelor înregistrate de la consumatorii casnici individuali.

Totodată, având în vedere prognoza meteorologică pentru perioada următoare, care indică o răcire bruscă a vremii și temperaturi scăzute, precum și existență unor zone de risc în care pot fi prezenți conductorii electrici rupți, Premier recomadă populației să manifeste maximă prudență și să respecte cu strictețe regulile de securitate electrică, în scopul prevenirii accidentelor.

„Despre orice incident informați urgent operatorul de distribuție la telefonul Serviciului 24h – 022 43 11 11 sau la cel local, indicat în factură”, a menționat compania.