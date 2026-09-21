Precizările Ministerului Sănătății privind proiectul noii legi a farmaciei: ce se schimbă pentru pacient

În contextul unor declarații publice din ultimele zile referitoare la proiectul Legii farmaciei, aflat în consultare publică până la 23 septembrie 2026, Ministerul Sănătății a venit cu mai multe precizări despre ce prevede proiectul și de ce este nevoie de el.

Potrivit datelor prezentate de minister, din 1604 farmacii și filiale, 1067 erau în mediul urban și numai 537 în mediul rural, deși 56% din populație locuiește la sate.

Raportat la populație, diferența era de aproximativ 101 unități la 100 de mii de locuitori în urban și 39 în rural.

„Pentru mulți oameni din sate, în special pentru vârstnici, o cutie de pastile pentru tensiune sau pentru inimă înseamnă și astăzi o zi de drum până la centrul raional. Aceasta este problema pe care noua lege își propune să o rezolve.

Proiectul noii legi a farmaciei urmărește, în primul rând, să asigure accesul la medicamente acolo unde nevoia este cea mai mare – în satele fără farmacie. Pentru aceste sate, proiectul prevede sucursale, puncte farmaceutice, farmacii mobile și automate, care funcționează în condiții stricte, sub răspunderea unei farmacii autorizate și a unui farmacist coordonator”, comunică Ministerul.

Proiectul nu înlocuiește programul „Farmacie în satul tău”, ci îl completează.

Ce garanții de siguranță medicală conține proiectul

În 2020 au fost puse întrebări legitime despre păstrarea medicamentelor, pregătirea celor care le eliberează, locul unde funcționează noile unități și controlul acestora. Proiectul actual răspunde la fiecare dintre ele direct în textul legii, nu prin trimitere la acte ulterioare.

„Sucursalele, punctele farmaceutice, farmaciile mobile și automatele nu pot funcționa ca afaceri de sine stătătoare. Potrivit art. 9 din proiect, fiecare aparține unei farmacii autorizate, numită farmacie „mamă”, nu are personalitate juridică proprie și activează sub răspunderea unui farmacist coordonator. Punctele farmaceutice, farmaciile mobile și automatele pot fi amplasate doar în localitățile rurale unde nu există farmacie. Farmacia mobilă circulă după un traseu și un orar comunicate în prealabil AMDM.

Proiectul nu înlocuiește farmacia permanentă din sat. Prioritare sunt unitățile fixe, adică sucursala și punctul farmaceutic. Farmacia mobilă poate deservi doar satele unde nu există nicio unitate fixă, iar la solicitarea primăriei poate fi trimisă temporar într-o localitate, până la autorizarea unei farmacii sau a unui punct farmaceutic”, conform MS.

Alte prevederi ale proiectului:

Medicamentele pot fi eliberate de farmaciști, de asistenți de farmacie sau de cadre medicale care au absolvit un program național de reconversie profesională, încheiat cu certificare.

În sucursalele și punctele farmaceutice din sate, farmacistul coordonator trebuie să fie prezent fizic cel puțin două zile pe săptămână, iar în restul timpului supraveghează activitatea la distanță, cu înregistrarea fiecărei intervenții în sistemul informațional.

Persoanele care lucrează astăzi în farmaciile rurale fără pregătire farmaceutică vor avea 24 de luni pentru a obține certificarea, după care nu vor mai putea activa fără ea.

Farmacia mobilă trebuie să monitorizeze și să înregistreze permanent temperatura de păstrare a medicamentelor, să asigure securitatea stocurilor și să țină evidența electronică, potrivit pct. 25) din art. 2 și art. 14 alin. (2).

Ea nu eliberează medicamente care conțin substanțe stupefiante, psihotrope sau precursori și nu prepară medicamente (art. 14 alin. (3)). Automatele eliberează numai medicamente fără rețetă, dintr-o listă aprobată prin ordin al ministrului sănătății, iar pe fiecare automat sunt afișate datele de contact ale farmaciei și informațiile necesare pentru accesarea unui canal de consiliere la distanță cu farmacistul.

Fiecare unitate are autorizație și certificat de bună practică de farmacie emise de AMDM și este înscrisă în anexa la autorizația farmaciei „mamă” (art. 15).

Farmaciile mobile și automatele vor funcționa trei ani în regim de proiect-pilot, iar rezultatele evaluării vor fi făcute publice și vor sta la baza deciziei de a le menține sau nu (art. 13 alin. (5) și art. 14 alin. (4)).

Proiectul prevede servicii farmaceutice avansate prestate de farmaciști instruiți și extinderea treptată, prin proiecte-pilot realizate împreună cu CNAM, a vaccinării și testării rapide în farmacii. Farmacistul verifică tratamentul pacienților cu boli cronice și colaborează cu medicii de familie.

Programul „Farmacie în satul tău” continuă, dar nu poate acoperi singur toate satele

Programul, lansat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1036/2023, a adus farmacii în sate care nu aveau una: din martie 2024 până în iulie 2026 au fost deschise 135 de farmacii subvenționate, care deservesc circa 180 de mii de oameni. Programul rămâne o prioritate, iar Ministerul Sănătății îl va continua. Datele AMDM arată însă limitele unui model care se bazează doar pe subvenții de la buget.

„În primul rând, programul se aplică doar satelor cu peste 1000 de locuitori. Satele mici, unde ponderea vârstnicilor este mare, rămân în afara lui.

În al doilea rând, costurile sunt mari: fiecare farmacie primește o subvenție lunară cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei. Pentru anul 2025 au fost aprobate 5 milioane de lei, deși AMDM solicitase 25 de milioane de lei. La plafonul actual, subvențiile pentru cele 135 de farmacii pot ajunge până la aproximativ 32 de milioane de lei pe an (135 de farmacii × 20.000 de lei × 12 luni).

În al treilea rând, în multe sate vânzările sunt foarte mici. În unele farmacii subvenționate, vânzările lunare din primul trimestru al anului 2025 au fost de 9–20 de lei pe locuitor. Într-o localitate, vânzările lunare, de circa 9.200 de lei, au fost mai mici decât subvenția minimă plătită din bugetul de stat. Un alt obstacol este lipsa farmaciștilor și a spațiilor: în cazul a 44 dintre cele 225 de sate scoase la licitație, câștigătorii au renunțat să deschidă farmacia”, informează MS.

Aceste date arată că o farmacie clasică, cu farmacist permanent, chirie și stoc complet, nu se poate întreține dintr-un rulaj de câteva mii de lei pe lună. De aceea, proiectul nou completează programul cu forme adaptate satelor mici, care folosesc farmacistul, stocurile și logistica unei farmacii deja existente, fără cheltuieli permanente din buget.

Experiența altor state

Unitățile farmaceutice care aparțin unei farmacii și deservesc localitățile fără farmacie nu sunt o invenție a acestui proiect, conform MS.

În Portugalia , stat membru al Uniunii Europene, funcționează posturi farmaceutice dependente de o farmacie, autorizate prin concurs de autoritatea națională a medicamentului; o farmacie poate avea până la patru astfel de posturi.

, stat membru al Uniunii Europene, funcționează posturi farmaceutice dependente de o farmacie, autorizate prin concurs de autoritatea națională a medicamentului; o farmacie poate avea până la patru astfel de posturi. În Spania , legea obligă farmaciile să asigure asistența farmaceutică în localitățile fără farmacie din zona lor, prin puncte de eliberare legate de acestea, deși Spania aplică criterii demografice stricte.

, legea obligă farmaciile să asigure asistența farmaceutică în localitățile fără farmacie din zona lor, prin puncte de eliberare legate de acestea, deși Spania aplică criterii demografice stricte. În România, farmaciile pot deschide oficine comunitare rurale în satele fără farmacie, care se închid atunci când în sat se deschide o farmacie.

Mai multe state europene au renunțat complet la restricțiile de amplasare: Islanda în 1996, Norvegia în 2001 și Suedia în 2009. În Suedia, numărul farmaciilor a crescut de la 929 la circa 1.350, iar programul de lucru s-a extins.

Germania, Irlanda și Țările de Jos nu aplică criterii demografice sau geografice.

În Suedia, Danemarca, Țările de Jos sau Polonia, unele medicamente fără rețetă se vând chiar în magazine, în timp ce proiectul nostru permite automate doar sub responsabilitatea unei farmacii.

Iar în numeroase state din SUA, în Canada și în Australia, zonele izolate sunt deservite prin telefarmacie, cu farmacistul care supraveghează eliberarea medicamentelor la distanță.

„Experiența acestor țări arată și un risc pe care îl luăm în serios: fără măsuri speciale, noile farmacii se deschid mai ales în orașe. Din acest motiv, proiectul nu se oprește la liberalizare. El obligă rețelele mari să mențină farmacii cu gama completă de servicii în localitățile unde sunt prezente și prevede examinarea prioritară și gratuită, în cel mult 15 zile lucrătoare, a cererilor pentru unitățile din satele fără farmacie, cu aprobare tacită dacă autoritatea întârzie.

Unitățile din mediul rural sunt scutite de taxe de autorizare timp de cinci ani, primăria poate solicita deservirea temporară a satului de către o farmacie mobilă, iar ca ultimă soluție se organizează concursuri cu subvenție de stat”, comunică Ministerul.

Ce NU prevede proiectul

Proiectul nu închide și nu reduce programul „Farmacie în satul tău”.

„Proiectul prevede expres acest lucru: farmaciile mobile și automatele nu vor putea funcționa în orașe sau în satele care au deja farmacie, astfel încât nu vor concura cu farmaciile rurale existente. Automatele nu vor elibera medicamente cu rețetă. Persoanele fără pregătire și certificare nu vor putea elibera medicamente, iar nicio unitate farmaceutică nu va funcționa fără a se afla sub responsabilitatea unui farmacist”, precizează MS.

Ce câștigă cetățenii:

Oamenii din satele fără farmacie vor putea procura medicamente în localitatea lor, prin sucursale și puncte farmaceutice, iar acolo unde nici acestea nu sunt posibile, de la o farmacie mobilă care vine după un program cunoscut din timp. Pacienții cu boli cronice vor putea primi tratamentul lunar pregătit în prealabil în centre regionale, cu verificarea schemei de tratament de către farmacist, iar fiecare cutie va putea fi urmărită de la ambalajul original până la pacient.

Proiectul de lege și nota informativă pot fi consultate pe platforma particip.gov.md.