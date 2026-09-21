Poliția documentează activitatea unui grup criminal organizat, suspectat de proxenetism: Doi cetățeni străini au fost reținuți pentru 72 de ore

Ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI, în comun cu polițiștii și procurorii sectorului Botanica, au documentat activitatea unui grup criminal organizat, suspectat de organizarea și facilitarea practicării prostituției de către mai multe persoane, informează Poliția.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că aceștia ar fi avut roluri bine determinate, de la organizarea și coordonarea activității până la contactarea clienților și colectarea banilor obținuți.

„Activitatea ar fi fost desfășurată pe teritoriul municipiului Chișinău. Mai multe tinere, originare din Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan, Kârgâzstan și R. Moldova, ar fi fost cazate în apartamente puse la dispoziție de membrii grupului.

Legătura cu clienții ar fi fost asigurată prin intermediul unor dispeceri, iar tinerele ar fi transmis ulterior organizatorilor, prin intermediul unor colectori, între 30% și 50% din veniturile obținute. Banii colectați ar fi fost ulterior convertiți în criptomonedă și transferați persoanelor care ar fi coordonat activitatea”, comunică IGP.

În cadrul acțiunilor procesuale desfășurate, pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” au fost reținute două persoane: o cetățeană a Ucrainei, suspectată că ar fi coordonat activitatea, și un cetățean al Germaniei, suspectat că ar fi avut rolul de colector al banilor.

„Cele două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Acțiunile acestora sunt investigate sub aspectul comiterii infracțiunii de proxenetism, săvârșit de un grup criminal organizat. Dacă vinovăția le va fi demonstrată în instanță- riscă închisoare de la 5 la 10 ani”, potrivit comunicatului IGP

Poliția precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate. Persoanele suspecte beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.