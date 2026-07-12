„Povestea bunicii” – eveniment culminant la Beach, Please!, România, cel mai mare festival de muzică din Europa

Evenimentul culminant al celui mai mare festival de muzică din Europa, ca și număr de participanți, Beach, Please!, desfășurat la Costinești, România, a fost „povestea bunicii”, transmisă din scena evenimentului în noaptea de 11 spre 12 iulie, în fața unui număr de circa 155 de mii de participanți.

Festivalul este axat pe muzică hip-hop, trap și urban, iar cea de-a 5-a ediție, aniversară, are loc în perioada 8-12 iulie 2026 și a convocat public meloman din toată România și din afară. Printre participanții actualei ediții se numără Travis Scott, Playboi Carti, 21 Savage, Future, Wiz Khalifa sau Don Toliver.

„Punctul culminant al festivalului a fost o dedicație adusă familiei, relațiilor cu părinții și buneii, respectului și recunoștinței pentru cei care ne-au dat viață și ne însoțesc prin cele mai complicate clipe, pe parcursul anilor”, spune Mariana Crudu, din Chișinău, care a ajuns la festival împreună cu prietenele. Declarația tinerei se referă la dedicația adusă de Selly, organizatorul evenimentului și Yausuf, un adolescent pasionat de festival și de muzică urbană, bunicii adolescentului, Afuzii Chiamiran, care l-a însoțit la ediția precedentă, atunci când, din cauza vârstei, Yousuf nu putea participa la eveniment fără însoțitor. În cadrul spectacolului din 11 iulie, bunica lui Yousuf s-a ales, post-mortem, cu o dedicație specială, făcută în fața celor 155 de mii de participanți la eveniment.

Astfel, o poveste personală a fost transformată într-un mesaj pentru toți cei prezenți: „Să ne prețuim părinții și bunicii cât încă îi avem alături și să nu amânăm timpul petrecut împreună”. Organizatorii evenimentului au vorbit despre puterea amintirilor create în familie, despre primul concert, prima vacanță sau primul festival, trăite alături de cei dragi și despre cât de importante sunt aceste experiențe pentru un copil. „Pentru că, dincolo de muzică și spectacol, cele mai valoroase momente rămân cele împărțite cu familia și, pentru un părinte sau bunic nu există un dar mai prețios decât timpul oferit copilului său și amintirile pe care le construiesc împreună”, au declarat organizatorii festivalului.

Bunica Afuzii la ediția 2025 a festivalului

Yousuf, nepotul bunicii Afuzii Chiamiran, prezent în scenă alături de Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, a povestit cum, anul trecut (2025), avea nevoie de un însoțitor și bunica sa a acceptat să vină cu el la festival. Câteva luni mai târziu, bunica Afuzii s-a stins din viață.

„Eu am crescut alături de bunica mea și ea m-a învățat multe lucruri. Să îmi fac patul, să îmi împăturesc hainele, dar mai presus de toate să fiu un om bun și să îi respect pe cei din jur. Pierderea ei este cea mai mare… Durerea prin care am trecut eu nu are margini, dar faptul că atât de mulți oameni și-au amintit în seara asta de ea și au trimis un gând înseamnă enorm pentru mine”, a spus Yusuf, în aplauzele publicului. În încheierea mesajului său, Yousuf a făcut să fie auzită piesa preferată a bunicii sale, „Sunflower”, cântată de Post Malone și Swae Lee.

„În cadrul unui festival organizat în jurul muzicii și al energiei, acest episod a fost cel mai puternic mesaj al serii”, recunosc participanții la eveniment.

Potrivit organizatorilor, „festivalul înseamnă mult mai mult decât o serie de concerte: este un univers, un spațiu în care muzica, stilul de viață, energia comunității se întâlnesc într-o experiență care redefinește vara pentru sute de mii de tineri. În doar câțiva ani, Beach, Please! a depășit statutul de festival și a devenit un fenomen cultural al noii generații, un reper pentru muzica urbană și un motor de vizibilitate internațională pentru litoralul românesc”.