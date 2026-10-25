Poșta Moldovei avertizează: „Dacă încearcă să vă grăbească, vă sperie, vă cer bani, informații sau coduri – cel mai probabil este o escrocherie”

Poșta Moldovei atenționează despre intensificarea cazurilor de escrocherie realizate prin intermediul apelurilor telefonice, rețelelor de socializare, paginilor web și a altor surse. Escrocii se prezintă drept angajați ai Poștei Moldovei și folosesc elementele vizuale ale întreprinderii pentru a vă induce în eroare, cu scopul colectării mijloacelor bănești sau a datelor sensibile.

„Poșta Moldovei NU solicită coduri primite prin SMS, date personale, date bancare și NU cere transferul de mijloace bănești prin intermediul apelurilor telefonice, paginilor web, SMS, e-mail, rețele de socializare și altele”, informează operatorul.

Operatorul poștal național prezintă câteva exemple de escrocherii:

Interlocutorul se prezintă că sună de la Poșta Moldovei și vă informează că aveți de primit un colet, scrisoare sau altceva, vă cere un cod primit prin SMS, adresa, sau alte informații sensibile.

Intenționați să vindeți un produs, persoana vă comunică că achită online totul și trimite un curier care va prelua produsul, vă oferă un link pe care să-l accesați pentru a primi banii, prin intermediul căruia vă pot fura datele cardului.

Primiți mesaje despre faptul că aveți un colet care nu vă poate fi livrat, deoarece trebuie să achitați taxe adăugătoare, urmat de un link suspicios.

„Vă recomandăm să nu divulgați date personale, bancare sau de autentificare, să verificați cu atenție sursa informațiilor și să apelați poliția la 112 la necesitate”, scrie Poșta Moldovei.

Potrivit Poștei Moldovei, dacă încearcă să vă grăbească, vă sperie, vă spun să nu comunicați nimănui despre acest apel, cer bani, informații sau coduri – cel mai probabil este o escrocherie.