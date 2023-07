Posibilele negocieri Rusia-Ucraina, abordate la summitul Rusia-Africa de la Sankt-Petersburg

Mihailo Podoliak, consilierul principal al președintelui Ucrainei afirmă că guvernul de la Kiev nu are ce să negocieze cu Rusia atâta timp cât invadatorii nu părăsesc teritoriul Ucrainei și atâta timp cât conducerea de la Kremlin nu-și recunoaște vinovăția pentru crime de război și pentru invadarea ilegală a țării vecine, scrie digi24.ro, citând o postare făcută pe Twitter de către Mihailo Podoliak.

„Ce sens are să negociem și cu cine”, s-a întrebat Mihailo Podoliak, făcând referire la discuțiile pe care Putin le-a avut cu liderii africani la summit-ul Rusia-Africa de joi și vineri. „Tradiționala «smiorcăială cu negocierile» a rușilor este din nou afișată: «Refuză să negocieze cu noi!». Da, refuzăm. Pentru că nu are niciun sens să o facem. Pentru că Federația Rusă este cea care subminează legea internațională și ordinea globală de securitate; este aceea are a organizat un război la scară largă sângeros și neprovocat; este aceea care terorizează populația civilă a unei alte țări cu rachete de croazieră, omorând mii de oameni. Ce sens are să negociem și cu cine? Dacă Moscova vrea să negocieze, drumul este clar: Ieșiți din Ucraina Schimbați-vă elita politică Recunoașteți crimele de război Extrădați autorii războiului la un tribunal E ceva neclar?”, a scris Mihailo Podoliak într-o postare pe Twitter.

Declarațiile lui Podoleac vin după ce preşedintele Vladimir Putin le-a transmis, vineri, liderilor africani prezenţi la summitul Rusia-Africa de la Sankt Petersburg că Moscova tratează cu respect propunerea lor de pace privind Ucraina şi o studiază „cu atenţie” pentru găsirea unei ieşiri din conflictul armat în Ucraina, potrivit Reuters şi AFP.

Anterior, președintele Vladimir Zelenski a punctat că Ucraina va fi pregătită pentru negocieri cu Rusia după ce forțele armate ucrainene vor ajunge la granițele din 1991. Potrivit acestuia, Ucraina nu va face compromisuri cu privire la integritatea sa teritorială.