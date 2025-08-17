Pompierii din R. Moldova au încheiat misiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia

După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova a revenit acasă, încheind cu succes misiunea internațională de pre-poziționare.

La revenirea în țară, pompierii au fost întâmpinați cu onoare în cadrul unei ceremonii oficiale, desfășurate în incinta Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 1 din capitală.

La eveniment au participat Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, domnul Victor Grosu, Vice-Ambasadorul Republicii Elene în R. Moldova, excelența sa Konstantinos Kattoulas și conducerea IGSU.

„Oficialii au adresat mesaje de recunoștință și apreciere pentru dedicația, curajul și profesionalismul de care au dat dovadă pompierii moldoveni pe parcursul a mai multor săptămâni, demonstrând că spiritul de solidaritate nu cunoaște granițe”, potrivit comunicatului IGSU.

Misiunea echipei specializate de combatere terestră a incendiilor forestiere din cadrul IGSU s-a desfășurat în perioada 15 iulie – 15 august 2025. Echipa a fost formată din 44 de pompieri, dotați cu 8 mijloace de tehnică, divizați în două contingente. Pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, pe peninsula Peloponez.

Pe parcursul misiunii, pompierii moldoveni au intervenit activ în peste 30 locații și localități afectate de incendii complexe și de lungă durată. Cele mai multe intervenții au avut loc în regiunea Patras, una dintre cele mai grav afectate zone, dar și în apropierea altor localități cu risc ridicat de incendiu.