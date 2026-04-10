Polițiștii din Drochia au deschis o cauză penală, după ce în spațiul online a fost distribuit un video în care o tânără este agresată fizic de alte două fete

După ce în spațiul online a fost distribuit un video în care este surprins un act de agresiune asupra unei tinere, polițiștii din Drochia au stabilit că incidentul a avut loc în noaptea de 3 spre 4 aprilie, în urma unui conflict izbucnit între persoanele implicate, a informat Inspectoratul General al Poliției (IGP), precizând că a a fost pornită o cauză penală pentru huliganism.

Conform oamenilor legii, vctima este o tânără de 20 de ani, care a fost agresată fizic de alte două fete, de 16 și 18 ani, cunoscute acesteia.

IGP scrie că polițiștii și procurorii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și finalizarea urmăririi penale „într-un termen cât mai restrâns”.