Salariile președintelui țării și a premierului vor fi majorate. Ministrul Finanțelor va propune o nouă lege a salarizării

Salariile președintelui și ale premierului urmează să fie majorate. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că autoritățile pregătesc o nouă lege a salarizării, care va include creșteri salariale pentru sectorul public, însă nu uniform, „în dependență de cât de mare a fost decalajul față de realitate de-a lungul ultimilor ani”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8, pe 9 aprilie.

Conform declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2025 consultate de ZdG, Maia Sandu a avut un salariu de aproximativ 22 de mii de lei lunar, în timp ce premierul a încasat circa 17 mii de lei pe lună din plățile salariale.

În cadrul emisiunii, ministrul Andrian Gavriliță a vorbit despre noua lege a salarizării care prevede majorări salariale pentru mai mulți angajați din sectorul public, inclusiv pentru conducerea de vârf a statului.

„Citeam cartea fostului șef de cabinet al lui Tony Blair (fost premier al Marii Britanii, n.r.), povestea din perioada mandatului lor în care unii miniștri nu-și mai permiteau grădinița copiilor și plățile de credite, pentru că din punct de vedere populist și de mesaj public, ei își păstrau salariile foarte mici ca nu cumva asta să dea prost politic. Eu cred că asta este foarte greșit, ca să supui oameni cu atâta putere de decizie și care au un rol atât de important în stat, să-i ții la limita posibilității de a-și plăti cheltuielile. Eu voi propune ca noi să rezolvăm această problemă, indiferent de cine este președinte sau prim-ministru. O facem nu pentru acum sau pentru context politic. O țară demnă nu se poate preface că politicienii nu au nevoie de salarii. Eu le propun cetățenilor să se ferească de politicienii care le spun că vor lucra și fără salarii”, a declarat ministrul, fără a preciza cu cât ar urma să fie majorate salariile.

Acesta a adăugat că în cadrul noii legi a salarizării vor fi majorate mai multe salarii, însă „nu toate vor fi majorate în aceeași măsură: unele mai mult, altele mai puțin”. Ministerul Finanțelor reevaluează grila: „Vrem să facem un exercițiu cât mai obiectiv, ca să corectăm tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului”.

„Nimeni nu trebuie să piardă, dar vor câștiga diferit, în dependență de cât de mare a fost decalajul față de realitate de-a lungul ultimilor ani”, a punctat Gavriliță.

Proiectul de lege va fi prezentat „în foarte scurt timp”.