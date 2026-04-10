Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu la bugetul de stat peste 7 milioane de lei: 12 percheziții la companii din domeniul agricol

Oamenii legii au anunțat despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate la bugetul de stat în mărime de peste 7 milioane de lei.

Conform Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiții, membri ai unei familii, au înființat și gestionat 4 companii ce desfășoară activitate în domeniul agricol, iar după acumularea datoriilor companiile inițiau procedura de insolvabilitate cu lichidarea lor ulterioară.

La data de 7 aprilie, au fost efectuate 12 percheziții la firmele din Chișinău și raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni, ce desfășoară activități în domeniu agricol (colectarea cerealelor, creșterea plantelor și pomilor fructiferi, uscarea și prelucrarea fructelor, etc). În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești atât în valută națională cât și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli, se precizează în comunicatul de presă.

SFS scrie că pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole, companiile efectuau încasările atât în monedă națională, cât și monedă străină, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.