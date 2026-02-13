Negocierile de pace dintre Ucraina, Rusia și SUA vor avea loc la Geneva, anunță Kremlinul. Bloomberg: pe agendă se află propunerea SUA de a înființa o zonă economică liberă în regiunea Donbas

O nouă rundă de discuții trilaterale între delegațiile din Rusia, Statele Unite și Ucraina va avea loc în perioada 17-18 februarie la Geneva, a anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Delegația rusă la discuții va fi condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, scrie Interfax.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că următoarea rundă de discuții va avea loc în perioada 17-18 februarie în Statele Unite. Cu toate acestea, președintele ucrainean a menționat că nu a fost sigur că Rusia va fi de acord cu o întâlnire în Statele Unite.

Potrivit Bloomberg, pe agenda noii runde de discuții se află propunerea SUA de a înființa o zonă economică liberă ca zonă tampon în regiunea Donbas, o opțiune privită cu scepticism atât de Kiev, cât și de Moscova.

„Niciuna dintre părți nu este entuziasmată de ideea zonei economice libere – nici rușii, nici noi. Avem opinii diferite în această privință. Și acordurile au fost următoarele: să revenim cu o viziune asupra modului în care ar putea arăta pentru următoarea întâlnire”, a declarat Zelenski într-un interviu telefonic acordat Bloomberg.

Liderul de la Kiev a mai subliniat că opțiunea preferată de Ucraina privind Donbasul este aceea ca trupele să rămână pe poziții de-a lungul liniei frontului. Pe de altă parte, Moscova își menține cererea de a controla întreaga regiune. În privința discuțiilor despre controlul zonei tampon, SUA trebuie să-și clarifice poziția, a spus liderul ucrainean.

„Dacă este teritoriul nostru – și este teritoriul nostru – atunci țara căreia îi aparține teritoriul ar trebui să-l guverneze”, a spus Zelenski pentru sursa citată.

Rusia, Ucraina și Statele Unite au avut două runde de discuții la Abu Dhabi. Prima a avut loc în perioada 23-24 ianuarie, iar a doua în perioada 4-5 februarie. În urma celei de-a doua întâlniri, Moscova și Kievul au făcut un schimb de prizonieri, 157 pentru 157.