VIDEO Partidul lui Vasile Costiuc va primi bani din bugetul de stat. Curtea de Apel a admis parțial acțiunea formațiunii împotriva hotărârii CEC

Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, va primi finanțare de la bugetul de stat pentru rezultatele obținute la alegerile parlamentare. Curtea de Apel Centru a admis parțial, joi, 9 octombrie, acțiunea formațiunii împotriva hotărârii Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 3 octombrie 2025.

Conform sentinței pronunțate, decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în termen de trei zile, iar restul pretențiilor formațiunii au fost respinse ca neîntemeiat.

„Instanța a admis parțial acțiunea noastră și a stabilit că sancțiunea este prea gravă pentru acea pretinsă abatere. Pe partea de alocații de la stat a fost casată acea hotărâre a CEC. Noi cu siguranță vom contesta la CSJ. Considerăm faptul că pentru aceleași fapte am fost sancționați de două ori. Ori deja vorbim de existența a 3 hotărâri a CEC care se bazează pe aceleași fapte”, a declarat avocatul formațiunii.

Partidul Politic „Democrația Acasă” a fost sancționat de către Comisia Electorală Centrală cu avertisment și i-a fost aplicată sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocațiile de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru o perioadă de 12 luni.

Totuși, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale au menționat că „singura sancțiune proporțională pentru încălcările constante ar fi anularea înregistrării concurentului electoral”, dar măsura nu mai poate fi inițiată și aplicată de către Comisie pentru că ziua alegerilor a trecut. Astfel, decizia privind validarea sau invalidarea celor șase mandate de deputat obținute de partidul condus de Vasile Costiuc ar urma să fie luată de către Curtea Constituțională.